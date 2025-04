Noë Dussenne et les joueurs du LS ont distribué des ballons aux élèves après l'entraînement. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Une vingtaine de cars débarquent sur l'esplanade de la Tuilière. Un groupe important de supporters de Zurich, Young Boys ou Bâle? Pas vraiment. Les gens qui en sortent ont entre 12 et 16 ans et portent plutôt leurs sacs d'école que des drapeaux ou des banderoles. Car pour la troisième année de suite, le Lausanne-Sport a décidé d'ouvrir les portes de son entraînement à plusieurs classes du canton de Vaud.

En 2023, l'Établissement C.F. Ramuz – via son doyen, fan du LS – a fait la demande au club vaudois de venir avec 800 de ses élèves dans l'enceinte lausannoise. Accordée, l'expérience a été renouvelée une année plus tard, avec 1200 écoliers de tout le canton de Vaud. Et cette année, le Lausanne-Sport a vu grand puisque, en compagnie de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, il a invité 2500 étudiants à se rendre ce mercredi à la Tuilière pour suivre l'entraînement et des ateliers en lien avec le club, pour faire découvrir les coulisses.

Alors que la tribune C, remplie, suit l'entraînement, Vincent Steinmann se présente à nous. «C'est un sentiment extraordinaire d'accueillir tout ce monde, souligne le président ad interim. Mais il y a aussi une responsabilité derrière cela. On doit sensibiliser les jeunes à tous les métiers autour du football.»

Une initiative réussie si l'on tend l'oreille dans les gradins. «C'est super que le LS organise cela, s'exclame Eliott. C'est chouette et ça nous permet de sortir un peu des bancs d'école (rires).» Un ressenti que partage son camarade du collège Sept-Fontaines de Bercher. «C'est cool d'assister aux entraînements et de voir l'envers du décor», ajoute Benjamin. Et Jason, un autre des leurs, risque bien de trouver sa vocation lors de cette journée.

Les anciennes enseignantes sur Ivan Parra

Quelques rangées plus loin, Agathe et Juliette attendent la prochaine manche du Kahoot, ce quiz grandeur nature réalisé par le LS qui permet au gagnant de remporter un maillot. D'ailleurs, les garçons de leur classe du Collège des Rojalets à Coppet termineront à la 5e place, sur des centaines de participants. «C'est stylé de voir les joueurs à l'entraînement», sourit Agathe. Si la jeune fille de 14 ans n'est jamais venue voir une rencontre à Lausanne, sa camarade Juliette joue au football et a déjà mis les pieds à la Tuilière pour un match. Mais que son amie se rassure: le LS a décidé d'inviter les 2500 élèves au match contre Lugano, potentiellement décisif, le 21 avril prochain.

Les Lausannois ont eu le droit à du public pour son entraînement mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Depuis les gradins et avec un pique-nique en main, les écoliers ont pu suivre la fin de l'entraînement. Puis, après une photo de groupe, les joueurs lausannois ont offert quelques ballons, avant de se séparer pour plusieurs ateliers. Au programme entre autres, parcours de vie d'un footballeur, marketing et création d'une marque ou développement du football féminin. Mais avant les parties officielles, deux enseignantes sont venues au bord du terrain saluer Ivan Parra. Le jeune attaquant lausannois était dans la classe de ces dames durant sa jeunesse. Une jolie histoire que de se retrouver là.

Jeune, Noë Dussenne n'a pas vécu cela

Après 45 minutes de discussion, Migjen Basha, Teddy Okou et Noë Dussenne ont fini de répondre aux questions sur leur vie de footballeur. Avant de rentrer aux vestiaires, ce dernier s'arrête encore quelques instants pour celles des journalistes.

Les élèves étaient environ 2500 à garnir la tribune C de la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

«Arriver et voir la tribune pleine, c'est comme si l'on faisait l'échauffement d'avant-match, sourit le défenseur belge. C'est chouette et ça a permis aux élèves de découvrir notre quotidien.» Noë Dussenne, qui avoue ne pas avoir eu la chance d'expérimenter cela quand il était jeune et qui aurait adoré le faire avec le Standard de Liège, a aimé parler devant ces enfants: «Ils ne nous voient pas que le week-end à la télé et peuvent observer tout le travail derrière. C'est une bonne idée.» Des sourires donc au sortir de cette journée organisée par le Lausanne-Sport et des souvenirs impérissables pour les 2500 écoliers du canton de Vaud présents à la Tuilière.