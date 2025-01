Sion en passe de perdre son leader défensif?

Joël Schmied sera-t-il encore à Sion pour affronter Grasshopper le 18 janvier? Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

En fin d'année, après une sensationnelle victoire à Tourbillon face à Young Boys, Didier Tholot se montrait élogieux avec son défenseur central Joël Schmied. Et pour cause, celui-ci s'était une nouvelle fois montré très bon face au club bernois, inscrivant même le deuxième but de son équipe.

«Nous sommes en Suisse et je ne peux pas trop dire ça, mais Joël est un peu ma Sécurité sociale, à moi qui suis Français», souriait encore le Bordelais en conférence de presse. Reste que ce dernier pourrait bien se retrouver à découvert dans les semaines à venir. En effet, Cologne serait entré en contact avec le FC Sion pour s'attacher les services du défenseur formé à Young Boys.

Cologne aurait déjà un accord avec Schmied

D'ailleurs, d'après nos informations, Joël Schmied se serait déjà mis d'accord avec l'actuel leader du championnat de deuxième division allemande sur les contours d'un contrat valable jusqu'en 2028. Il resterait donc à convaincre le club sédunois, lequel espèrerait tirer un montant avoisinant les deux millions de francs pour son leader défensif.

Ce n'est pas la première fois que le FC Sion est approché pour son numéro 2 aujourd'hui âgé de 26 ans. En effet, Winterthour et Grasshopper auraient déjà tenté leur chance par le passé, sans réussite. De son côté, le défenseur central pourrait vivre sa première vraie expérience à l'étranger après avoir évolué une saison à Vaduz entre 2020 et 2021.