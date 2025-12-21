Jocelyn Gourvennec s'est dit satisfait du point pris par le Servette FC à Bâle (1-1) samedi, surtout au vu de la performance globale des Grenat, lesquels ont montré de la constance tout au long du match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette s'est présenté au Parc Saint-Jacques avec énormément de jeunes joueurs ce samedi soir et a pris un point amplement mérité (1-1). De quoi réjouir Jocelyn Gourvennec, lequel a apprécié le visage montré par son équipe.

«Sur les cinq derniers matches avant la trêve, on en jouait quatre à l'extérieur. Finir à Bâle était un gros défi, surtout après notre match difficile à Lugano. Et on avait pas mal d'absents...», a relevé l'entraîneur du SFC, en référence notamment à Florian Ayé, Dylan Bronn, Bradley Mazikou, Jérémy Frick et Yoan Séverin, soit cinq titulaires potentiels, sans même parler d'Alexis Antunes, parti à Göztepe.

«Même quand Bâle a égalisé, on est restés dans le match»

«On avait beaucoup de jeunes dans le groupe et sur le terrain, et je suis satisfait de ce qu'on a montré sur la durée du match, ce qui n'est pas notre spécialité. On a été très constants, ce qui est un de nos défauts principaux depuis le début de la saison. Même quand Bâle a égalisé, on est restés dans le match et on a montré un beau visage, celui qu'on aimerait montrer tout le temps. On aurait même pu l'emporter sur la fin», a-t-il relevé avec justesse.

Parmi les satisfactions de la soirée figure le latéral droit français Théo Allix, âgé de 21 ans. «C'est le capitaine des M21 et ça fait trois mois qu'il s'entraîne avec nous tous les jours. Il est défenseur central, mais on l'a utilisé à droite ce soir, pour défendre sur Philip Otele d'abord et sur Ibrahim Salah ensuite. Il a répondu présent, il a du caractère, il est intelligent. Je n'avais pas de crainte du tout en le titularisant. C'était un peu plus difficile pour lui après l'heure de jeu, il avait un carton. On a été vigilants en le sortant», a relevé Jocelyn Gourvennec, qu a fait débuter en professionnel de nombreux jeunes ces dernières semaines, notamment Mardochée Miguel, Alonzo Vincent et Malek Ishuayed, lequel était à nouveau titulaire ce samedi.

Servette a eu peur pour son gardien Joël Mall, lequel est mal retombé en fin de match après une sortie aérienne spectaculaire. «Le choc était impressionnant. Il avait des troubles de la vision après le match. On va faire des examens», a relevé Jocelyn Gourvennec.

«Les joueurs ont un programme individuel jusqu'au 2»

Voilà donc les joueurs du Servette FC en vacances jusqu'au 2 janvier, date de la reprise. Les Grenat entameront le championnat le 14 janvier face au Lausanne-Sport, lequel reprend lui le 29 décembre déjà. «Je ne veux pas commenter ce que font les autres, chacun fait comme il veut. Nos joueurs ont un programme individuel à suivre, ils vont commencer avant le 2, qui est la date de la reprise collective. Comme ils sont sérieux, ils vont le faire. On a ensuite un planning construit jusqu'au 14, et on reprend par deux matches à domicile contre Lausanne et Zurich. On va bien se préparer. C'était important de partir sur une note positive, c'est bien pour revenir avec beaucoup de fraîcheur à la reprise.»