Servette finit l'année par un point au Parc Saint-Jacques

Servette est venu chercher un bon point à Bâle ce samedi (1-1), mais aurait même pu prétendre à mieux au vu du nombre de situations dangereuses en fin de match. Place aux vacances avec une reprise prévue le 2 janvier.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Théo Allix, Malek Ishuayed, Ablie Jallow. Voici le trio plutôt inattendu, mais de loin pas inintéressant, aligné par Jocelyn Gourvennec pour ce dernier match de l'année, ce samedi à Bâle. Il y a encore un mois, il était impossible d'imaginer que ces trois hommes soient titulaires, encore moins les trois d'un coup, mais la réalité du terrain a parlé: Servette, même privé de nombreux joueurs, a fait bien mieux que résister au FC Bâle dans son stade fétiche de Parc Saint-Jacques et devant 24'103 spectatrices et spectateurs. Le score final (1-1) est parfaitement mérité et les Genevois auraient même pu prétendre à mieux en fin de match.

Une bonne première pour Théo Allix

Théo Allix, jeune homme venu de Montpellier, aligné au poste de latéral droit, a particulièrement impressionné, livrant une copie très propre face à Philip Otele, pourtant de très loin pas le premier venu. Parfait dans ses interventions, rugueux quand il devait l'être, jouant juste et ne prenant pas de risque inutile alors qu'il disputait ses première minutes en pro, Théo Allix a marqué des points ce samedi dans le plus grand stade de Suisse.

Pas impressionné, le latéral droit s'est montré souverain en première période et une scène a même fait sourire les supporters du SFC, à la 37e, lorsqu'il a mis un sérieux taquet à Philip Otele, lequel est resté au sol. Pas de faute sifflée, pas de compassion exprimée: juste un jeune homme venu là pour faire son boulot. Bien sûr, tout n'a pas été parfait (et heureusement...), et il s'en voudra peut-être de ne pas avoir mieux défendu à la 64e sur l'égalisation bâloise. Pour le reste, le jeune Français peut être fier de lui.

Jérémy Guillemenot ouvre la marque

Face à un FC Bâle peu inspiré en première période, Servette s'est créé une immense occasion à la 26e, Jérémy Guillemenot devançant Marwin Hitz sur un centre parfait de Miroslav Stevanovic, pardon pour le pléonasme, mais plaçant son coup de tête juste à côté.

Le kop genevois se faisait alors entendre pendant que la Muttenzerkurve restait majoritairement silencieuse, ce qui ne ressemble pas à ce formidable public, et les fans bâlois ont été encore plus choqués trois minutes plus tard, lorsque l'avant-centre genevois a profité d'un «Mega-Bock» de Marwin Hitz, comme disent les Alémaniques, pour inscrire le 1-0 dans le but vide. Absolument pas pressé, le gardien du FC Bâle a tout simplement offert cette ouverture du score d'une passe décisive parfaite -et malvenue- à Jérémy Guillemenot (1-0, 29e).

Jocelyn Gourvennec n'a rien changé à la pause, satisfait de ce qu'il voyait. Certes, Servette a marqué grâce à un cadeau de Noël, mais les Genevois étaient bien en place et solides, face à un FC Bâle qui ne montrait rien.

Une belle action bâloise pour égaliser

En fait, le champion de Suisse ne s'est montré menaçant qu'après l'heure de jeu et a pu égaliser par Benie Traoré, tout juste entré en jeu, et à la conclusion d'une super action collective initiée par Xherdan Shaqiri et Dominik Schmid. Du bel ouvrage (1-1, 64e).

Après? Un FC Bâle encore dangereux, mais un Servette FC qui a fait front et qui s'est créé plusieurs opportunités de marquer le 2-1, mais a manqué de précision dans le dernier ou l'avant-dernier geste, à l'image de Malek Ishuayed, lequel a beaucoup tenté, a réussi de belles choses, mais a aussi eu pas mal de déchet, ce qui est largement pardonnable à son âge. 1-1 au final, et des Bâlois sortis sous les sifflets de leur public.

Reprise le 2 janvier pour le SFC

Servette part donc en vacances avec ce point. Reprise prévue le 2 janvier, départ en camp d'entraînement le 4 avec deux matches de préparation au programme face à Holstein et Malines. Et reprise du championnat le 14 face au Lausanne-Sport.