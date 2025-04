Les Lausannois ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux face à Winterthour. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport le savait pertinemment avant de fouler la pelouse de la Schützenwiese, il avait devant lui deux finales à disputer. Autant à Winterthour ce samedi qu’à la Tuilière dans une bonne semaine face à Lugano, la donne est simple: la victoire est impérative si les Vaudois entendent se joindre au top 6 et à la lutte pour le titre lors du dernier tour de la saison.

Pour cette première échéance face à la lanterne rouge, le LS devait donc composer sans Olivier Custodio, suspendu. Invaincus lors de leur deux dernières sorties à l’extérieur (victoire à Saint-Gall et nul à Zurich), les hommes de Ludovic Magnin affrontaient un adversaire qui, lui, avait précisément perdu ses deux derniers matches à la maison (Bâle et Zurich).

De CR7 à la Schützenwiese

Particularité à signaler, cette rencontre était arbitrée par Majed Mohammed Al-Shamrani. Le Saoudien a sifflé 79 matches en première division chez lui, et a donc arbitré des légendes telles que Cristiano Ronaldo. L’Association suisse de football ayant des accords avec Chypre et l’Arabie saoudite pour procéder occasionnellement à des échanges, l’homme s’est donc retrouvé au coeur de ce rendez-vous de Super League. Avouons que, sous la douceur du printemps, la Schützenwiese a aussi son charme, surtout quand l’ensemble de la tribune située en face de nous déploie une banderole pour célébrer l’amitié de 20 ans entre les supporters des deux équipes. Le football qu’on aime.

Un tifo célébrant l'amitié entre les supporters des deux équipes a été déployé juste avant le coup d'envoi par l'ensemble de la tribune à la Schützenwiese.

Tout fraternel qu’il semblait être, ce duel commençait dans une certaine crispation côté lausannois. Vêtus d’un superbe maillot bleu foncé, les visiteurs, sans idées, avaient toutes les peines du monde à se créer des occasions. C’est même Winterthour qui se montrait dangereux dès la 3e minute, avec une bonne frappe de Dario Ulrich puis cette bonne tentative de Luca Zuffi du pied gauche après un corner (11e). Ludovic Magnin devait procéder à un premier changement dès la 16e minute après que Marvin Senaya est resté au sol après un choc. Visiblement touché à la cheville, le défenseur cédait sa place à Raoul Giger.

Jusqu’ici, Winterthour ne prenait aucun risque avec un bloc bas mais les joueurs d’Uli Forte se montraient à nouveau dangereux sur corner (26e) avec un tir non cadré de Matteo Di Giusto. Après un coup-franc de Christian Gomis dégagé par Karlo Letica, les hôtes du soir ont fini par prendre confiance. Après que Poaty est à son tour resté au sol quelques minutes, Nishan Burkart perforait la défense vaudoise à vive allure, sans toutefois transformer sa chance (32e). Bien plus en jambes, le FCW restait toutefois brouillon dans le dernier geste. Heureusement pour les Lausannois, qui galvaudaient ensuite une bonne séquence avec un tir raté par Teddy Okou (41e). Insuffisant jusqu'ici pour le LS.

Winterthour sur corner

La seconde mi-temps débutait sur les mêmes bases, à savoir qu'aucune équipe ne voulait risque de prendre un but. Résultat: une lutte insipide en milieu de terrain, bien loin du coup d'accélérateur nécessaire pour passer l'épaule. Seules deux tentatives de Mouanga et Koindredi (54e) évitaient une complète léthargie aux 7500 spectatrices et spectateurs de la Schützenwiese. Comme il avait pu le laisser entrevoir en première mi-temps, c'est finalement sur corner que Winterthour a ouvert le score grâce à... un but contre son camp de Morgan Poaty (60e).

Ludovic Magnin sortait Fousseni Diabate dans l'enchaînement, lui préférant Konrad De La Fuente. Alban Ajdini cédait aussi sa place à Kaly Sène. Malgré un poteau trouvé par Koindredi après une frappe à ras-terre (70e), ou cette bonne tentative de De La Fuente en toute fin de match, les Vaudois poussaient, mais ne parvenaient décidément pas à se montrer tranchants. Lausanne aurait encore pu réduire le score sur corner par Koindredi dans le temps additionnel, mais en vain. En face, Winterthour a joué crânement sa chance, lui qui lutte pour sa survie depuis de nombreuses semaines. Le LS est donc passé à côté de cette première «finale» et devra se remobiliser.

Prochain rendez-vous pour les Lausannois le lundi 21 avril à la Tuilière face à Lugano. Avec toujours cet objectif du top 6 en tête, mais il faudra faire bien mieux et garder un œil sur les résultats du FC Zurich. De son côté, le FCW s’en ira affronter Grasshopper samedi, dans un match importantissime en vue du maintien.