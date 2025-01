Comme annoncé par Blick, Christian Constantin veut faire venir deux nouveaux défenseurs centraux au FC Sion. Le premier s'entraîne déjà en Valais et s'appelle Kreshnik Hajrizi. La piste la plus chaude pour le second mène au lac de Côme.

Alain Kunz

Mardi soir à Côme. Le club local reçoit l'AC Milan. Parmi les absents côté rossonero, Noah Okafor, l'attaquant suisse qui n'a pas passé la visite médicale dimanche à Leipzig. Et du côté de Côme, un certain Federico Barba, 31 ans, 108 matches de Serie A, manque à l'appel, blessé.

Pourquoi cette absence est-elle intéressante? Parce que des rumeurs circulent sur le lac de Côme selon lesquelles Federico Barba pourrait trouver le chemin de la vallée du Rhône en passant par le Simplon et rejoindre le FC Sion. En tout cas, les Valaisans ont dans leur ligne de mire ce défenseur d'1,87 mètre pour succéder à Joël Schmied (26 ans), qui a rejoint le 1er FC Cologne.

Federico Barba, ancien international italien des moins de 19 et 20 ans, correspondrait en tout cas parfaitement au profil que le président et le directeur sportif du FC Sion attendent du successeur de Joël Schmied: Il doit pouvoir aider immédiatement et ne pas être une simple recrue, mais un leader. «Federico Barba est très intelligent, un type comme Vincent Sierro. Et un leader similaire», déclare Christian Constantin après son entretien avec celui qui a appris le football à l'AS Rome.

L'accord n'est pas encore conclu

Il convient toutefois d'émettre plusieurs réserves:

1. L'accord n'est pas encore conclu.

2. Sion a de la concurrence. Les clubs de Serie B Sampdoria, Sassuolo et Salernitana s'efforcent également de recruter Federico Barba, tout comme le treizième de Seria A, Lecce. L'objectif de la Samp est d'éviter la chute en Serie C. La Salernitana, dernière du classement, veut faire de même. Tandis que Sassuolo est sur le point de remonter en Serie A. Côme a confirmé le grand intérêt de Sion, selon les informations de Blick.

3. Federico Barba est un oiseau migrateur: Roma, Grossetto, Empoli, VfB Stuttgart (où il n'a joué que deux matchs de Bundesliga...), Sporting Gijon, Chievo Verona, Real Valladolid, Benevento, Pise, Côme. Sion serait sa onzième étape en douze ans.

Le Romain serait une arrivée importante

Christian Constantin l'assure: «Il est difficile d'estimer si nous avons une chance face à cette concurrence. Ce qui est sûr, c'est que nous devrons nous montrer très persuasifs».

Sion veut s'attacher les services du Romain pour deux saisons. Il serait le transfert roi et le deuxième nouveau défenseur central après Kreshnik Hajrizi (25 ans), qui est en Valais depuis mercredi et a déjà effectué son premier entraînement avec Didier Tholot.