1/2 «J'ai un contrat et je suis satisfait», a expliqué Fabio Celestini devant la presse. Photo: keystone-sda.ch

Florian Raz

La conférence de presse est presque terminée, mais c’est là qu’intervient le plus intéressant. Fabio Celestini a pratiquement atteint la porte lorsqu’il revient une dernière fois. L’entraîneur du FC Bâle n’a pas l’air en colère, il ne hausse pas le ton. Mais quelque chose semble l’agiter et il faut que ça sorte.

Dans la demi-heure précédente, le coach du FC Bâle a été interrogé sur les propos de ses supérieurs David Degen et Daniel Stucki. Le président du FCB et son directeur sportif ont déclaré indépendamment l’un de l’autre qu’ils voulaient pourquoi pas continuer avec le Vaudois la saison prochaine, mais qu’ils ne savaient pas si l’entraîneur lui-même souhaitait rester à Bâle. Et ce, alors que quelques semaines auparavant, des informations avaient filtré selon lesquelles le club avait discuté avec d’autres entraîneurs pendant la pause de l’équipe nationale.

«Je suis quand même un bon gars!»

«Il y a trois semaines, vous avez écrit que je devais partir. Maintenant, vous me demandez si je veux partir?», demande Fabio Celestini. «Si je perds, je pars. Et si je gagne, je pars aussi? C’est un peu bizarre, non?» Et le Vaudois d’assurer encore aux journalistes: «Je suis quand même un bon gars! Vous voulez quelqu’un d’autre ici?» Après cette question, la conférence de presse est cette fois terminée.

Auparavant, l’ancien joueur du LS n’avait pas donné l’impression d’être préoccupé par son avenir. La phase décisive du championnat s’apprête à débuter et il a d’autres choses à penser. «Je n’ai que Bâle en tête. Tout ce qui n’est pas en rapport avec le match contre Servette ne fait que me voler de l’énergie», lançait-il.

Mais il a tout de même donné quelques indices: «J’ai toujours dit que j’étais un entraîneur heureux. J’ai un contrat et je suis satisfait. Je pense que cela s’est vu après le dernier match.» En effet, après la victoire en demi-finale de la Coupe contre Lausanne, Fabio Celestini a laissé éclater sa joie avec les supporters.

Un scénario similaire à ce 3-2 face au LS serait assurément une bonne option ce week-end face à Servette: «Tout cela n’est certes pas bon pour mon cœur. Mais pour les spectateurs, c’est fantastique.» D’autant plus qu’une victoire bâloise contre le deuxième du classement serait pratiquement synonyme de décision dans la course au titre.