Mattia Bottani, légende du FC Lugano, reproche à son ex-entraîneur Mattia Croci-Torti une gestion humaine décevante. Et il n'a pas hésité à le critiquer sévèrement, dans une interview au vitriol. Le «Mister», lui, a préféré prendre de la hauteur dans sa réponse.

Blick Sport

Le divorce entre Mattia Bottani et le FC Lugano n'a manifestement pas fini de faire parler. Quelques semaines après son départ du club de son cœur, l'ancien capitaine a accordé un long entretien au Corriere del Ticino, dans lequel il règle ses comptes avec son ancien entraîneur Mattia Croci-Torti. Des déclarations auxquelles ce dernier a répondu avec retenue.

Figure emblématique du club tessinois, Mattia Bottani n'a pas caché son amertume concernant la manière dont son aventure s'est achevée. Dans les colonnes du Corriere del Ticino, le joueur de 34 ans estime notamment qu'il méritait une autre sortie après deux décennies passées sous les couleurs bianconere.

«Cette décision montre qui il est vraiment»

Le principal grief concerne son dernier match au Cornaredo. Mattia Bottani regrette de ne pas avoir été titularisé ni d'avoir porté le brassard de capitaine pour ses adieux. «Cette décision montre qui il est vraiment», lance-t-il à propos de Mattia Croci-Torti. Une phrase qui résume le ton de l'entretien, particulièrement critique envers son ancien entraîneur.

«Les sentiments sont les mêmes qu'il y a quelques mois. J'ai simplement eu davantage de temps pour digérer les événements. Il reste un profond mélange de fierté et de gratitude, mais aussi de l'amertume quant à la manière dont certaines choses se sont terminées, notamment mon dernier match. J'ai grandi dans ce club et j'ai toujours tout donné pour lui. Physiquement, je me sentais bien et j'aurais pu débuter la rencontre. J'aurais aimé faire mes adieux à mon public et à mes coéquipiers en tant que titulaire, avec le brassard au bras, et vivre ce moment d'une tout autre manière», a regretté l'ancien capitaine.

Un manque de franchise?

Mattia Bottani explique également que leur relation s'était dégradée depuis plusieurs années. Sans remettre en question les compétences techniques d'Il «Crus», il lui reproche un manque de franchise et affirme qu'il aurait préféré que les choses soient dites ouvertement plutôt que d'être progressivement écarté. Ses critiques portent avant tout sur le plan humain.

«Je trouve particulier que l'entraîneur ait toujours accepté ces décisions en silence», a-t-il également déclaré au sujet des séparations avec plusieurs joueurs emblématiques comme Fabio Daprela, Jonathan Sabbatini et Olivier Custodio. Je ne m'attendais donc pas à ce que les choses se passent différemment avec moi, d'autant que notre relation s'était détériorée depuis des années. J'aurais simplement souhaité une discussion franche, un: 'Nous avons pris cette décision', en me regardant dans les yeux. Mais pour cela, il aurait fallu du courage et une conscience tranquille. Au lieu de cela, on a préféré faire comme si de rien n'était jusqu'au dernier jour.»

Lugano a-t-il sous-performé ces dernières années?

L'ancien numéro 10 ne s'arrête pas là. Toujours selon le Corriere del Ticino, il estime que Lugano n'a pas pleinement exploité son potentiel sportif ces dernières saisons, malgré des qualifications européennes régulières. À ses yeux, les moyens financiers et la qualité de l'effectif auraient dû permettre au club de remporter davantage de titres. Il regrette aussi que peu de jeunes Tessinois aient réussi à s'imposer durablement en équipe première sous les ordres de Mattia Croci-Torti.

Malgré cette sortie très remarquée, l'ancien attaquant assure que son attachement au FC Lugano reste intact. Il dit espérer voir le club décrocher un titre dans son futur stade, tout en distinguant clairement l'institution des personnes qui la dirigent aujourd'hui.

Mattia Croci-Torti garde le silence

Face à ces attaques, Mattia Croci-Torti a choisi de ne pas alimenter la controverse. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur tessinois a répondu avec calme.

«Être entraîneur est un métier très difficile, car on est constamment exposé aux critiques. Je n'ai jamais pris une décision contre qui que ce soit. Il y a encore deux mois, je faisais l'éloge de Mattia Bottani pour son état d'esprit et son attachement au maillot. Ce n'est certainement pas aujourd'hui que je vais le critiquer pour ses déclarations. Je poursuis mon chemin et je ne me permettrai pas d'alimenter la polémique.»

Le Tessinois a conclu en rappelant que ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'objet de critiques. «Au cours de ces dernières années, j'ai reçu des critiques bien plus dures que celles que j'ai lues ce matin, et elles m'ont fait beaucoup plus mal.»