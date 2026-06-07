Un titre de champion avec Thoune, une première sélection avec le Chili et un duel avec Cristiano Ronaldo: Nils Reichmuth vit les semaines les plus excitantes de sa carrière en ce moment. Le jeune homme de 24 ans parle de cet été qui va changer sa vie.

Du titre de champion avec Thoune à Cristiano Ronaldo: l'été fou de Nils Reichmuth

Du titre de champion avec Thoune à Cristiano Ronaldo: l'été fou de Nils Reichmuth

Il a fait ses débuts avec le Chili

Carlo Emanuele Frezza

«Tout ce qui m'arrive en ce moment est difficile à décrire. Cet été est en train de changer ma vie», confie Nils Reichmuth (24 ans) à Blick.

Et pour cause. En quelques semaines, le milieu offensif a décroché un titre de champion inattendu avec Thoune avant de recevoir sa première convocation avec le Chili, le pays d'origine de sa mère. «Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de réaliser tout ce qui s'est passé», reconnaît-il.

Rien d'étonnant. Alors que la plupart de ses coéquipiers profitent déjà de leurs vacances dans l'Oberland bernois, Nils Reichmuth est encore mobilisé avec sa sélection. Samedi, il a fêté ses débuts sous le maillot chilien lors du match amical face au Portugal, avec quelques minutes disputées contre nul autre que Cristiano Ronaldo. «Affronter Ronaldo, c'était un rêve d'enfant qui devenait réalité», raconte-t-il.

Mardi, il devrait avoir une nouvelle occasion de se montrer face à la République démocratique du Congo.

Une convocation totalement inattendue

Tout semble sourire à Nils Reichmuth actuellement. Pourtant, son arrivée en sélection chilienne a été une véritable surprise. L'ancien international suisse M18 ne s'y attendait en effet absolument pas. «Mon agent Michel Urscheler m'a appelé pour me dire que le Chili souhaitait me convoquer. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps.»

La nouvelle a rapidement fait le tour de ses proches. Son frère Miguel, qui évolue au FC Zurich, sa compagne et sa mère ont été parmi les premiers informés. «Tout le monde était heureux et extrêmement fier.» Au Chili, l'émotion a été encore plus forte. «Mes cousins sont complètement euphoriques depuis l'annonce. ^»

«Je serai toujours reconnaissant envers Mauro Lustrinelli»

Ce n'est qu'après cette fenêtre internationale que Nils Reichmuth pourra réellement prendre du recul sur les dernières semaines, à commencer par le titre remporté avec Thoune. «Je crois que je réaliserai vraiment ce que nous avons accompli lorsque nous reprendrons l'entraînement et que je sentirai l'enthousiasme des supporters.»

D'ici là, l'équipe aura déjà changé de visage. Mauro Lustrinelli a quitté le club et s'apprête à rejoindre Union Berlin en Bundesliga. «Je suis très heureux pour lui. C'est une formidable opportunité», affirme Nils Reichmuth. «Je lui serai toujours reconnaissant. Il m'a soutenu au quotidien et m'a permis de progresser en tant que joueur.»

Son successeur est déjà connu: Gianluca Privitelli. «Son profil et sa philosophie correspondent parfaitement à Thoune. J'ai hâte de faire sa connaissance après les vacances.»

Et maintenant, un transfert ?

Reste à savoir combien de temps Reichmuth évoluera encore dans l'Oberland bernois. Ces dernières semaines, les rumeurs de transfert se sont multipliées autour du numéro 70. Le directeur sportif Dominik Albrecht a récemment confirmé que plusieurs clubs s'intéressaient au joueur. L'intéressé, lui, garde la tête froide.

«Je ne me prends pas la tête avec ça. J'ai un contrat jusqu'en 2028», rappelle-t-il. Pour l'instant, toute son attention est tournée vers l'équipe nationale chilienne. Mais après un titre de champion et une première sélection internationale, un transfert viendrait parfaitement compléter un été déjà extraordinaire pour le joueur de 24 ans.