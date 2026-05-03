«En revenant, je n'aurais pas cru à la lutte pour l'Europe»

Sion enchaîne avec autorité. Une semaine après son succès à Bâle, le club valaisan s’est imposé à Saint-Gall (0-3), confirmant sa forme du moment. Didier Tholot et ses joueurs saluent une victoire aboutie, acquise malgré des passages délicats.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sion est devenu inarrêtable. Après son probant succès à Bâle dimanche dernier (0-2), il s'est imposé à Saint-Gall ce dimanche (0-3). À nouveau avec la manière, sans aucune contestation possible. «C’est une très belle victoire, oui. On sait que c’est très difficile de gagner ici», se réjouit Didier Tholot, faisant remarquer que cette équipe saint-galloise convient normalement peu à son FC Sion.

«On n’a pas les qualités pour pouvoir rivaliser sur le plan du défi physique. Mais on a su rivaliser dans le jeu et imposer notre style», poursuit le coach sédunois, qui ne manque pas de rappeler la série impressionnante des Brodeurs avant la venue de son équipe. «On a joué une équipe qui, depuis 14 ou 15 matches, roule un peu sur tout le monde.»

Un moment charnière maîtrisé

Mais pas sur la formation valaisanne. Les qualités techniques du FC Sion, notamment dans sa capacité à combiner sur les côtés, lui ont permis de prendre les devants dans la rencontre. Tout d'abord par Josias Lukembila, avant que le but du Vaudois soit annulé pour une faute préalable de Nias Hefti. «C'est un peu généreux, revenir à la faute n’est pas forcément légitime», estime Didier Tholot, qui a ensuite vu son équipe vivre quelques moments chauds dans sa propre surface de réparation.

«On aurait pu s’écrouler à ce moment-là. Mais on a continué, on a avancé», salue le Bordelais. «Cette équipe mérite vraiment ce qui lui arrive parce qu’elle bosse, elle bosse dur. Dans le vestiaire, tu le sens, l’équipe vit tellement bien. Franchement, j’ai rarement vu un groupe vivre aussi bien. Et ça se voit sur le terrain. Ça joue bien, c’est positif, tout le monde se bat l’un pour l’autre», appuie de son côté Benjamin Kololli, auteur de l'ouverture du score quelques minutes avant la pause.

«Tout doucement, mais sûrement»

Un but tout en finesse, inscrit d'une talonnade. «C’est la seule chose que je peux faire. J’espérais qu’il me mette le ballon sur mon pied droit justement parce que j’ai mon défenseur, je le tiens sur mon côté gauche. Je suis quelqu’un qui joue quand même assez bien avec mon corps. Je crie sur Nivo (ndlr: Rilind Nivokazi) parce que je vois qu’il ne m’a pas vu. Il me le met au bon endroit et c’est le seul geste à faire. Heureusement, il est entré. Tout doucement, mais sûrement», sourit le Chablaisien.

Au moment de célébrer ces trois nouveaux points et ce blanchissage (le 14e de la saison), les Sédunois ont forcément une pensée pour le FC Thoune, leur concurrent numéro un il y a deux ans en Challenge League, à qui ils ont «offert» le titre en battant Saint-Gall. «Ils le méritent, bravo à eux. Ils ont fait une magnifique saison», félicite Benjamin Kololli, qui espère créer la deuxième surprise du championnat avec Sion. «Il ne faut surtout pas qu’on s’arrête là. Quand je suis revenu au FC Sion, si on m’avait dit que je pourrais faire revenir la Coupe d’Europe à Tourbillon, franchement, je n’y aurais pas cru», souffle-t-il, déterminé à garder cette quatrième place, et même à aller chercher la troisième.

Trois suspendus pour la venue de Thoune

Dimanche prochain à Tourbillon, Sédunois et Thounois s'affronteront. Un timing plutôt favorable pour les Valaisans qui défieront ainsi une équipe en vacances et qui aura sans doute plusieurs jours de fête derrière elle. Même s'ils devront compter sur plusieurs absents. Kreshnik Hajrizi (qui manquera son troisième match de la saison face à Thoune), Josias Lukembila et Rilind Nivokazi ont été avertis au Kybunpark et devront purger un match de suspension.

«On va voir la capacité de ce groupe à être vraiment ensemble puisqu’on a des suspendus. J’ai toujours dit qu’on avait un groupe et que tout le monde aurait sa chance. Tout le monde aura sa chance aussi dès le match de Thoune», avance Didier Tholot avant de reprendre la route du Valais, chargé de trois points supplémentaires. Ce qui devient une habitude pour le FC Sion.