Sion surclasse Saint-Gall et reprend la quatrième place

Victoire précieuse pour Sion à Saint-Gall (0-3), avec un quatrième blanchissage consécutif. Les Sédunois reprennent la quatrième place à trois journées de la fin du championnat.

Bastien Feller Journaliste Blick

Pleinement engagé dans sa lutte pour une place en Coupe d'Europe, Sion devait confirmer sa belle victoire de dimanche dernier à Bâle. Surtout, les Sédunois devaient s'imposer pour repasser devant les Rhénans et récupérer leur quatrième place à trois journées de la fin du championnat. Mission accomplie donc pour Didier Tholot et ses joueurs, qui sont parvenus à enchaîner un quatrième succès consécutif à l'extérieur.

Qui plus est sans encaisser de but et sur la pelouse du FC Saint-Gall, finaliste de la Coupe de Suisse et actuellement deuxième de Super League. Mais aussi une équipe qui restait sur quatorze matches sans défaite (6 victoires, 8 nuls). De quoi conforter la très bonne dynamique des Sédunois, mais aussi offrir le premier titre de champion de son histoire au FC Thoune.

La barre tremble deux fois

Le premier frisson était toutefois à mettre au crédit des Brodeurs et plus précisément d'Alessandro Vogt, qui voyait sa tête passer au-dessus du but sédunois à deux reprises (12e et 14e). Sur sa première action dangereuse, Sion ouvrait la marque par Josias Lukembila (17e). Une réussite finalement annulée, après intervention du VAR, pour une faute plus que discutable de Nias Hefti au début de l'action.

Saint-Gall se procurait ensuite plusieurs grosses opportunités. Toujours sur centre. Lukas Görtler, seul à dix mètres, manquait le cadre (21e), Colin Kleine-Bekel voyait sa tête être déviée sur sa latte par Anthony Racioppi (35e) et Alessandro Vogt tapait lui aussi la barre quelques minutes plus tard (40e). Sion avait le dernier mot lors de cette première période et ouvrait la marque juste avant la pause par Benjamin Kololli, après un joli travail d'Ilyas Chouaref et de Rilind Nivokazi (43e).

Sion surclasse Saint-Gall

La deuxième partie de la rencontre débutait sur un petit rythme. Il fallait ainsi attendre la 63e pour vibrer à nouveau et voir le deuxième but de la rencontre pour les Sédunois. Une réalisation signée Ilyas Chouaref, l'homme du match, qui faisait tout tout seul sur l'action: récupération, fixation, frappe imparable pour Lawrence Ati Zigi. Sion, souverain, assurait ensuite son succès à la 77e, grâce à un but de Théo Berdayes sur corner.

Les Valaisans peuvent ainsi quitter Saint-Gall avec le sentiment du devoir accompli, et sans doute après avoir glissé un petit mot d'encouragement aux Brodeurs pour leur finale de Coupe prévue le 24 mai au Wankdorf.