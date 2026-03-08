Le FC Sion a concédé un nul frustrant contre la lanterne rouge Winterthour (1-1) à Tourbillon. Après la rencontre, les Valaisans ont reconnu leurs erreurs et regretté un match qu’ils devaient gagner.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est un match que l'on doit gagner», disait Didier Tholot ce vendredi en conférence de presse, à la veille d'affronter Winterthour à Tourbillon. Les Sédunois espéraient profiter de la venue de la lanterne rouge de Super League, pire défense de l'histoire du championnat, pour faire un nouveau pas en direction de la validation du Top six. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu (1-1).

«Face à un adversaire regroupé, tu prends un but après quatre minutes et ça te met dans la merde», peste Didier Tholot en conférence de presse. Un but d'autant plus dommageable qu'il est tombé d'une combinaison sur corner. Embarassant pour la deuxième meilleure défense du pays. «C'est moi qui avais le joueur au marquage. Ça va vite, je le perds deux secondes et ce sont les deux secondes qu'il lui faut. Je me bats pour contrer sa frappe, mais je suis en retard», regrette Kreshnik Hajrizi en zone mixte.

«On a perdu des ballons trop facilement»

Sion a ensuite dû courir après le score. Souvent avec une certaine maladresse malgré plusieurs occasions franches. «On a perdu des ballons trop facilement», analyse Numa Lavanchy. «Ça fait chier parce qu'on n'arrive pas à passer ce cap. Après le but encaissé, on s'est montrés vraiment naïfs et fébriles avec le ballon. Je ne comprends pas. On a l'impression qu'on se crispe alors qu'il n'y a pas de quoi. Ok, on prend un but, mais c'est le football, ça arrive», ajoute le latéral sédunois.

Un ballon perdu trop facilement après un corner offensif a d'ailleurs failli coûter très cher, alors que d'autres ont simplement empêché les Valaisans d'aller au bout de leurs initiatives offensives. «C'est ce qui fait que plutôt que d'avoir une action de but, tu dois faire cinquante mètres pour récupérer le ballon. Et ça te coûte de l'énergie. Et ensuite, tout est à refaire.»

Un match plus frustrant que la défaite à Lugano

«Ce point pris est encore plus frustrant que la défaite concédée à Lugano», ajoute encore le défenseur qui aurait aimé voir le FC Sion jouer plus simplement. «On se met une pression inutile et c'est dommage parce qu'on doit faire preuve de plus de maturité. Je pense qu'on n'est pas une équipe jeune, on est une équipe qui a pas mal d'expérience. Et dans ces moments-là, il faut juste revenir aux bases: jouer simple.»

«Si on regarde les actions de Winterthour, elles sont surtout à la fin. Avant il n’y a pas forcément grand-chose. Nous on a eu de grosses actions, mais en foot il faut les mettre», reprend Didier Tholot, pour qui la différence avec les équipes du haut de classement se fait voir lors de ce type de rencontre. «Quand tu regardes notre bilan, dix victoires, douze nuls et sept défaites, on voit la différence avec les équipes du dessus.» En clair: le FC Sion doit apprendre à transformer ces nuls en victoires. Prochaine opportunité samedi prochain à Zurich, pour y affronter une équipe habituée elle à transformer les nuls en défaites.