Didier Tholot: «C’est un match qu’on doit gagner»

Bastien Feller Journaliste Blick

Le retour de Lugano, dans la nuit de mercredi à jeudi, a été long pour le FC Sion. Avec une défaite dans les valises (2-1) et une arrivée très tardive à la maison, ou très tôt, c'est selon. «Mais cela ne doit pas être pris comme excuse ce samedi», prévient Jan Kronig, pour qui le revers au Tessin ne passait toujours pas ce vendredi. «Rester solide les cinq minutes après un but, c'est une règle que tout le monde connaît. Si on avait tenu, on aurait ensuite eu des espaces, le match aurait été différent.»

«On s’est compliqué la tâche tout seul. J’ai fait un retour à l'équipe directement dans le bus», explique Didier Tholot, qui a bien sûr revu la partie et relevé deux points qui ont mené son FC Sion à la défaite au Cornaredo. «Encaisser 58 secondes après avoir marqué, c'est impossible en foot. Mentalement ça met un coup de massue sur mes joueurs et un coup de boost sur ceux en face», débute le Bordelais.

Une histoire d'efficacité

«La deuxième chose, c'est l'efficacité. Ils n’ont pas vraiment de grandes occasions en deuxième mi-temps. Nous, on en a deux grosses avant qu'ils ne marquent le deuxième. Si on marque, ce n'est pas pareil», poursuit le coach du FC Sion, qui pointe du doigt l'efficacité de ses joueurs devant le but adverse. «On a autant d’occasions à Lugano que face à YB (victoire 3-1). Il faut être plus pragmatique, décisif. Il ne faut pas que ce soit un match sur trois, on doit être plus réguliers. C’est emmerdant de perdre, je n’aime pas ça, mais il faut avancer.»

Poursuivre son chemin en emmagasinant un maximum d'informations. Car c'est de cela qu'il s'agit encore pour une part importante du groupe valaisan qui s'est formé en Challenge League. «En termes de nombre de matches en Super League, on est légers. Il faut que certains joueurs prennent du temps de jeu et des matches. C'est comme ça qu’on acquiert de l’expérience.» Et de la maturité, chose que regrettait Didier Tholot tout de suite après la rencontre. «Il y a des moments clés dans un match et ils font la différence.»

«Un match difficile à aborder»

Samedi, les Sédunois accueilleront donc Winterthour, un adversaire déjà battu à deux reprises cette saison (2-3 et 2-0), à Tourbillon (18h). Une lanterne rouge qui ne sera pas facile à jouer, préviennent les deux représentants du FC Sion en conférence de presse. «C'est un match difficile à aborder. Sur leurs deux derniers résultats, ils ne sont pas loin de battre Servette et Saint-Gall s’en sort par miracle dans les dernières minutes. Même si avant, c’était des défaites, il faudra bien aborder le match pour ne pas les laisser croire que quelque chose est possible», assure Didier Tholot.

Face aux Servettiens mardi, les Zurichois se seraient sans doute imposé sans l'expulsion de Mirlind Kryeziu à l'heure de jeu (1-1). Cela notamment grâce à un but de Roman Buess, entré à la pause, et qui a su faire déjouer la défense genevoise. Tant par ses qualités de footballeur que de déstabilisateur par la parole, ce que ne peut pas contredire Yoan Severin, sa victime du milieu de semaine. «J'ai déjà beaucoup joué contre lui, je le connais», rassure Jan Kronig, prêt au défi que vont proposer les attaquants winterthourois. «Aujourd’hui, tout le monde pense que Sion va gagner, mais ce n’est jamais facile. C’est plus dur que si tu n’as rien à perdre. On a des ambitions, on veut le top six et on peut faire un très gros pas dans sa direction ce samedi.»

«C’est un match qu’on doit gagner», conclut Didier Tholot.