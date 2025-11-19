DE
Philipp Studhalter président
Marco Degennaro, CEO du FC Sion, intègre le comité de la SFL

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la Swiss Football League, Philipp Studhalter a été confirmé à l'unanimité dans ses fonctions de président. Marco Degennaro remplace Matthias Hüppi au sein du comité de la SFL.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Marco Degennaro, ici en compagnie de Cristian Constantin, va prendre la place de Matthias Hüppi (FC Saint-Gall).
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL. L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans. Ce dernier y avait déjà siégé lorsqu'il était à Yverdon. Il avait été remplacé par Vincent Steinmann.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
FC Bâle
13
6
22
3
Young Boys
Young Boys
13
2
22
4
FC St-Gall
FC St-Gall
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Lucerne
FC Lucerne
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zurich
FC Zurich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
