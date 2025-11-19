Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la Swiss Football League, Philipp Studhalter a été confirmé à l'unanimité dans ses fonctions de président. Marco Degennaro remplace Matthias Hüppi au sein du comité de la SFL.

Marco Degennaro, CEO du FC Sion, intègre le comité de la SFL

Marco Degennaro, ici en compagnie de Cristian Constantin, va prendre la place de Matthias Hüppi (FC Saint-Gall). Photo: keystone-sda.ch

Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL. L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans. Ce dernier y avait déjà siégé lorsqu'il était à Yverdon. Il avait été remplacé par Vincent Steinmann.