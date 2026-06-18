Renens, La Sarraz-Eclépens et… Flamengo. Voilà le programme qui attend le Lausanne-Sport ces prochaines semaines, en vue de la préparation de Super League. Oui, après avoir affronté respectivement des clubs de troisième et deuxième ligues, les Vaudois vont s'envoler du côté du Portugal pour y affronter le champion en titre du Brésil et de la Copa Libertadores – l'équivalent de la Champions League en Amérique du Sud. Rien que ça.
Après le charme de Renens (20 juin, 17h30) et Cossonay (27 juin, 16h30), le nouvel entraîneur Luka Elsner va donc découvrir un autre pays avec son équipe. Le 7 juillet prochain, le LS va prendre la direction de Faro, en Algarve. Le lendemain, le club vaudois va disputer son troisième match amical de l'été face à Flamengo (21h30 heure suisse).
Un palmarès et des noms impressionnants
En 2025, l'équipe brésilienne a réalisé une année exceptionnelle. En plus de son huitième titre en championnat, l'équipe légendaire a remporté sa quatrième Copa Libertadores, venant à bout de Palmeiras à Lima fin novembre dernier.
Dans ses rangs, Flamengo possède des joueurs au palmarès impressionnant. On peut citer, pêle-mêle, l'ancien du Real Madrid et de Manchester City Danilo, celui de Chelsea et Arsenal Jorginho ou Lucas Paquetá, qui retrouve cet été son club formateur.
Après cette escapade portugo-brésilienne, le Lausanne-Sport va revenir en Suisse terminer sa préparation. Le 11 juillet, il affrontera Xamax à la Tuilière (15h), puis, une semaine plus tard, Yverdon au même endroit. Les Vaudois débuteront ensuite la Super League avec la réception du Grasshopper de Peter Zeidler, le 25 juillet sur les hauts de Lausanne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23