Début juillet, le Lausanne-Sport va s'envoler pour le Portugal afin d'y affronter l'un des meilleurs clubs du monde. Les Vaudois ont rendez-vous avec Flamengo, champion en titre du Brésil et de la Copa Libertadores.

Le Lausanne-Sport face à un adversaire de prestige en préparation

Le Lausanne-Sport face à un adversaire de prestige en préparation

Matthias Davet Journaliste Blick

Renens, La Sarraz-Eclépens et… Flamengo. Voilà le programme qui attend le Lausanne-Sport ces prochaines semaines, en vue de la préparation de Super League. Oui, après avoir affronté respectivement des clubs de troisième et deuxième ligues, les Vaudois vont s'envoler du côté du Portugal pour y affronter le champion en titre du Brésil et de la Copa Libertadores – l'équivalent de la Champions League en Amérique du Sud. Rien que ça.

Après le charme de Renens (20 juin, 17h30) et Cossonay (27 juin, 16h30), le nouvel entraîneur Luka Elsner va donc découvrir un autre pays avec son équipe. Le 7 juillet prochain, le LS va prendre la direction de Faro, en Algarve. Le lendemain, le club vaudois va disputer son troisième match amical de l'été face à Flamengo (21h30 heure suisse).

Un palmarès et des noms impressionnants

En 2025, l'équipe brésilienne a réalisé une année exceptionnelle. En plus de son huitième titre en championnat, l'équipe légendaire a remporté sa quatrième Copa Libertadores, venant à bout de Palmeiras à Lima fin novembre dernier.

Dans ses rangs, Flamengo possède des joueurs au palmarès impressionnant. On peut citer, pêle-mêle, l'ancien du Real Madrid et de Manchester City Danilo, celui de Chelsea et Arsenal Jorginho ou Lucas Paquetá, qui retrouve cet été son club formateur.

Après cette escapade portugo-brésilienne, le Lausanne-Sport va revenir en Suisse terminer sa préparation. Le 11 juillet, il affrontera Xamax à la Tuilière (15h), puis, une semaine plus tard, Yverdon au même endroit. Les Vaudois débuteront ensuite la Super League avec la réception du Grasshopper de Peter Zeidler, le 25 juillet sur les hauts de Lausanne.