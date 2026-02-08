DE
Pas de domination
Le Lausanne-Sport a raté le coche à domicile

Le Lausanne-Sport n'a pas saisi sa chance de se rapprocher de la barre en Super League. Tenu en échec 1-1 par Saint-Gall, le LS reste à quatre points des Young Boys.
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
1/2
Pas de vainqueur entre le Lausanne-Sport et Saint-Gall
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Les Vaudois n'ont pas été capables de concrétiser leur domination.

Sion et YB ayant fait match nul samedi, l'occasion était belle pour le Lausanne-Sport de se rapprocher de la barre. Mais les hommes de Peter Zeidler n'y sont pas parvenus, par manque d'efficacité.

Une ouverture rapide du score

Le LS a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 2e par Janneh, mais les Brodeurs ont répliqué par Baldé à la 9e. Le score n'a plus évolué ensuite, malgré pas mal d'occasions des deux côtés en première mi-temps, puis pour les Vaudois uniquement ensuite. Le Lausanne-Sport reste ainsi à quatre points des Young Boys (6e) et à cinq de Sion (5e).

Dans le «Klassiker», le FC Bâle s'est imposé in extremis 2-1 contre le FC Zurich. Menés dès la 16e après une réussite de Sauter, les Rhénans ont retourné la table en fin de partie grâce à un penalty de Shaqiri (90e) et un but de Salah (96e). Après trois défaites, Stephan Lichtsteiner a ainsi enfin pu fêter une victoire depuis qu'il a relayé Ludovic Magnin sur le banc du FCB.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St-Gall
FC St-Gall
22
14
39
4
FC Bâle
FC Bâle
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
Young Boys
Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
9
FC Zurich
FC Zurich
23
-12
25
10
FC Lucerne
FC Lucerne
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
23
-11
20
12
FC Winterthour
FC Winterthour
22
-31
14
Tour final
Tour de relégation
