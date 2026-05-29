Simon Strimer

Depuis plus d’une semaine, les joueurs du champion Thoune sont en vacances. Ils ne reprendront le chemin de l’entraînement que le 15 juin pour le début de la préparation. En coulisses, pourtant, la planification de la nouvelle saison bat son plein.

Une question domine toutes les autres: Thoune peut-il conserver l’ossature de son équipe championne ou devra-t-il repartir avec un effectif profondément remodelé? L’entraîneur Mauro Lustrinelli s’est déjà engagé à l’Union Berlin, tandis que plusieurs joueurs pourraient rapporter de belles indemnités de transfert après une saison exceptionnelle. Un argent qui ne constituerait pas seulement une récompense du travail accompli, mais qui reste aussi vital pour le club afin de combler son déficit de plusieurs millions et de rembourser le prêt contracté au printemps.

Les assurances données par les joueurs sont-elles valables?

Une chose semble toutefois acquise: une base importante devrait être conservée. «Je vais rester», a affirmé le capitaine Marco Bürki dans une interview accordée à Blick. Un message sans ambiguïté. Le co-leader du groupe Leonardo Bertone lui a emboîté le pas. Interrogé sur son avenir, il a répondu: «Oui bien sûr, quelque chose d’excitant nous attend encore la saison prochaine». Mais après cette saison remarquable et ce printemps couronné par le titre, que se passerait-il si un autre club de Super League venait le séduire avec un salaire nettement supérieur? Malgré son âge (32 ans), un tel scénario n’est plus impensable, même si un départ de Bertone resterait une surprise.

D’autres cadres devraient également rester. Bamert, Ibayi, Labeau et Käit entrent dans cette catégorie. Le contrat de la figure locale Justin Roth a automatiquement été prolongé d’une saison. Quant au fidèle Thounois Lucien Dähler, il a signé jusqu’en 2028.

Imeri restera-t-il sans Lustrinelli?

Les plus grands changements pourraient intervenir aux postes offensifs. Ethan Meichtry, 20 ans, était déjà convoité par Parme cet hiver avant de prolonger son contrat. Cet été, il pourrait rapporter plusieurs millions à son club formateur. Valmir Matoshi, 22 ans, grâce à son style de jeu puissant et à des actions marquantes comme son but victorieux tardif à Bâle en février, s’est lui aussi mis en évidence sur le marché des transferts. Nils Reichmuth, 24 ans, auteur d’un excellent automne et récemment convoqué avec la sélection chilienne, ne devrait plus accepter un simple rôle de joker comme ce fut le cas ce printemps.

Et puis, il y a Kastriot Imeri, relancé chez le champion et pour lequel Thoune dispose d’une option d’achat auprès d’YB, estimée à un peu plus d’un million de francs. Une somme importante pour le club bernois. Rien ne dit encore que cette option sera levée. Le temps de la réflexion existe encore. Mais la relation étroite entre le meneur genevois et Mauro Lustrinelli avait joué un rôle majeur dans son arrivée l’été dernier. Or Lustrinelli est désormais parti. Autrement dit, voici quatre dossiers qui s’annoncent particulièrement chauds.

Recherche deux défenseurs centraux

La situation est similaire pour Noah Rupp. Thoune n’a pas encore décidé s’il lèvera l’option d’achat du milieu zougois. Sa prestation lors du dernier match de la saison à Saint-Gall a toutefois constitué un sérieux argument en sa faveur.

Une chose est certaine: Thoune recherche deux nouveaux défenseurs centraux. Montolio, victime d’une rupture des ligaments croisés, sera encore absent durant plusieurs mois. Franke, lui, n’a pas reçu de nouveau contrat et a quitté le club. Bamert et le capitaine Bürki verront donc arriver une nouvelle concurrence.

Le successeur de Rastoder est déjà là

Elmin Rastoder, 24 ans, fait partie des joueurs les plus susceptibles d’être transférés. Depuis la reprise hivernale, le buteur a inscrit onze buts et attiré l’attention de clubs issus de grands championnats. Selon Sky, Gladbach et Hambourg suivent son dossier de près. Mais Thoune avait anticipé dès l’hiver dernier en recrutant Furkan Dursun, présenté comme le successeur naturel de Rastoder et profil similaire intégré progressivement au groupe. Concernant Marc Gutbub, la tendance mène plutôt vers un prêt. Sauf si le joueur formé au club profite de la préparation pour rebattre les cartes sous les ordres du nouvel entraîneur.

Layton Stewart reviendra également de prêt pour renforcer le secteur offensif. À Thoune, sa présence lors de la fête du titre a été très appréciée. Malgré cela, le directeur sportif Dominik Albrecht lui cherche une nouvelle porte de sortie, autrement dit un nouveau club. Même situation pour l’Uruguayen Mathias Tomas, prêté cette saison à l’Apoel Nicosie, à Chypre.

Des clubs déjà intéressés par Steffen

Le gardien champion Niklas Steffen a dépassé de nombreuses attentes et réalisé une excellente saison dans le rôle de numéro un. Selon les informations de Blick, des clubs de Bundesliga et de Serie A ont déjà manifesté leur intérêt. En parallèle, il bénéficie d’une grande reconnaissance à Thoune et pourrait vouloir confirmer ses performances dans cet environnement avant de franchir un nouveau cap. Pour le Soleurois, il s’agissait de sa première saison complète comme titulaire dans le football professionnel.

Une chose est déjà actée: si Steffen devait malgré tout céder aux sollicitations des grands championnats cet été, son successeur se trouverait déjà au club avec Tim Spycher (21 ans). À Thoune, les dirigeants croient beaucoup dans les qualités du jeune gardien arrivé l’hiver dernier.

Heule sous les projecteurs, Fehr aussi

La situation des latéraux mérite également l’attention. Michael Heule, à gauche, a beaucoup fait parler de lui cette saison. Fabio Fehr, à droite, figure lui aussi parmi les meilleurs joueurs de l’équipe dans plusieurs catégories statistiques. Il est notamment le deuxième joueur du championnat pour le nombre de ballons joués avec succès dans la surface adverse toutes les 90 minutes, derrière la star bâloise Xherdan Shaqiri. Il serait très surprenant que les noms de Heule et Fehr ne figurent pas eux aussi sur les tablettes de plusieurs clubs.

Le directeur sportif Albrecht travaille avec un effectif volontairement restreint afin d’augmenter l’importance de chaque joueur et de renforcer la cohésion du groupe. Mais si Thoune venait à franchir un tour qualificatif européen dès juillet, une phase de groupes dans l’une des trois compétitions continentales serait assurée. Dans ce cas, le champion devrait étoffer son effectif avec deux ou trois recrues supplémentaires.

Albrecht précise également que plusieurs jeunes du centre de formation sont proches d’intégrer l’équipe première. Le travail ne manquera donc pas ces prochaines semaines, même s’il pourra désormais compter sur le soutien de l’ancien attaquant Simone Rapp, engagé comme planificateur d’effectif après la fin de sa carrière à Wil.