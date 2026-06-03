À peine la saison 2025-2026 terminée, les clubs suisses se tournent déjà vers l’exercice suivant. Tour d’horizon des dates de reprise des équipes de Super League.

Voici le calendrier estival des clubs de Super League

Voici le calendrier estival des clubs de Super League

Carlo Emanuele Frezza

Avec le sacre du PSG en Champions League, la saison 2025-2026 des clubs est définitivement terminée. L'attention se porte désormais entièrement sur la Coupe du monde. Les supporters suisses ne resteront toutefois pas longtemps privés de football de clubs puisque leurs équipes favorites reprendront bientôt le chemin des terrains.

Le champion et le promu parmi les premiers à reprendre

Le FC Zurich sera le premier à lancer sa préparation, le 11 juin, avec des tests physiques. Quatre jours plus tard, le premier entraînement collectif se déroulera sous la direction de l'ancien joueur de GC Marcel Koller. Ce même 15 juin, six autres équipes reprendront également le travail: le champion Thoune, le promu Vaduz, ainsi que Bâle, Lucerne, Lausanne et Young Boys.

Lugano (16 juin), GC (18 juin) et Sion (20 juin) suivront dans les jours suivants et lanceront à leur tour leur saison 2026-2027. Les Valaisans partiront dès le lendemain en camp d'entraînement à Crans-Montana, non loin de chez eux. Servette s'y rendra également plus tard, même si les dates exactes ne sont pas encore connues. Une certitude demeure: les Genevois entameront leur préparation le 23 juin.

La veille de la reprise servettienne, Saint-Gall donnera le coup d'envoi de sa préparation estivale. Le récent vainqueur de la Coupe renoncera ensuite, comme à son habitude, à un camp d'entraînement classique. Le club repartira en revanche sur les routes de Suisse orientale dans le cadre de son opération «Espen on Tour».

Bâle

Début de l'entraînement: 15 juin (tests de performance). Le premier entraînement public est prévu pour le 17 juin.

Camp d'entraînement: aucun prévu.

GC

Début de l'entraînement: 18 juin.

Camp d'entraînement: en cours de planification. Dates et lieu encore inconnus.

Lausanne

Début de l'entraînement: 15 juin (deux jours de tests de performance).

Camp d'entraînement: aucun prévu.

Lugano

Début de l'entraînement: 16 juin (tests de performance).

Camp d'entraînement: 5 au 11 juillet à Weiler-Simmerberg (All).

Lucerne

Début de l'entraînement: 15 juin (tests de performance). Le 18 juin, premier entraînement sous la direction de Jörg «Udo» Portmann.

Camp d'entraînement: du 5 au 11 juillet à Schruns (Aut).

Servette

Début de l'entraînement: 23 juin.

Camp d'entraînement: à Crans-Montana (dates encore inconnues).

Sion

Début de l'entraînement: 20 juin.

Camp d'entraînement: à Crans-Montana du 21 au 26 juin.

Saint-Gall

Début de l'entraînement: 22 juin.

Camp d'entraînement: pas de camp, mais le traditionnel Espen-Tour à travers la Suisse orientale.

Thoune

Début de l'entraînement: 15 juin.

Camp d'entraînement: du 19 au 26 juin à Schönried BE.

Vaduz

Début de l'entraînement: 15 juin.

Camp d'entraînement: 29 juin au 3 juillet à Bad Wörishofen (All).

YB

Début de l'entraînement: 15 juin.

Camp d'entraînement: du 1er au 11 juillet à Längenfeld dans l'Ötztal (Aut).

Zurich

Début de l'entraînement: 11 juin (tests de performance). Premier entraînement sous la direction de Marcel Koller le 15 juin.

Camp d'entraînement: du 29 juin au 4 juillet à Oberstaufen (All).