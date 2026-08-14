Julian von Moos quitte le Servette FC

Après deux saisons sous contrat avec Servette, dont une en prêt à Lucerne, Julian von Moos quitte Genève. L'attaquant suisse rejoint Grasshopper avec effet immédiat.

Blick Sport

L'aventure de Julian von Moos au Servette FC est terminée. Après deux saisons sous contrat avec le club genevois, dont la dernière passée en prêt au FC Lucerne, l'attaquant suisse rejoint Grasshopper avec effet immédiat.

Arrivé à Genève durant l'été 2024, Julian von Moos a disputé 21 rencontres sous le maillot grenat lors de la saison 2024-2025. Il avait ensuite quitté temporairement le Stade de Genève pour rejoindre Lucerne en prêt la saison suivante.

Une seule apparition cette saison

De retour à Servette cet été, l'attaquant a été freiné par une blessure en début de saison et n'a pas pu participer aux premières rencontres de l'exercice 2026-2027. Il a finalement retrouvé les terrains en disputant dix minutes lors de la victoire face à Grasshopper.

Une apparition qui restera donc sa dernière avec le SFC, puisque le joueur rejoint précisément le club zurichois avec effet immédiat. Servette a officialisé son départ en lui souhaitant une bonne saison sous ses nouvelles couleurs.