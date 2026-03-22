Josias Lukembila gagne des points, le banc sédunois en perd

Josias Lukembila a dynamité la défense saint-galloise sans être récompensé. Mais son activité et son influence pourraient lui offrir une place durable dans le onze sédunois.

Bastien Feller Journaliste Blick

Une tape franche dans le bas du dos, d'un air sérieux, en signe de félicitation. Voilà ce à quoi a eu droit Josias Lukembila, alors en train d'attendre son tour pour l'interview, de la part de son entraîneur dans les travées de Tourbillon. Un signe de reconnaissance en public plus que mérité. Il faut dire que le numéro 39 n’est pas étranger à la bonne performance sédunoise face à Saint-Gall (1-1).

Aligné sur le côté droit de l'attaque de Didier Tholot, il a fait souffrir les défenseurs saint-gallois. «Il a été très bon», le félicite Didier Tholot en conférence de presse, qui comptait sur les qualités de son ailier pour faire mal aux Brodeurs. «On ne devait pas rester dans nos 30 mètres, mais être plus haut. C'est pour cela que je l'ai mis d'entrée, pour profiter de sa vitesse et de sa puissance. Il a été dangereux.»

Grosse activité sur le front de l'attaque

Trois tirs, tous cadrés. Josias Lukembila a poussé Lawrence Ati Zigi jusque dans ses retranchements. Sans parvenir toutefois à le tromper. «En face, il y avait un très bon gardien. Ça n’a pas été facile de la mettre au fond. Après, c’est le jeu. On est quand même content de prendre ce point», sourit-il, lui qui est justement à l'origine du seul but valaisan.

Rilind Nivokazi déviait dans la profondeur un long dégagement d'Anthony Racioppi, Josias Lukembila prenait le dessus sur son adversaire avant de glisser le ballon à Benjamin Kololli, qui trouvait le poteau. Mais heureusement pour les Sédunois et malheureusement pour Lukas Daschner, ce dernier poussait involontairement le cuir au fond. Après le but, il a également manqué au joueur formé à Team Vaud la passe décisive. «Oui, c'est dommage. Mais bon, c’est comme ça, c’est la vie. Il y a eu le but et c'est le plus important», positive-t-il, lui qui a pu regoûter aux joies d'une titularisation après être entré trois fois en jeu.

«J'étais en colère»

«Il a fait une entrée positive lors du dernier match. Et il est bien à l’entraînement depuis quelque temps», explique Didier Tholot, confirmant le retour en forme de son joueur qui, après avoir bien débuté la saison, a connu un passage à vide. «Après ma blessure, je suis passé par une phase où c’était compliqué de retrouver les sensations, de revenir à 100 %. Aujourd’hui, je suis à 100 %, prêt à lâcher les chevaux», annonce Josias Lukembila, satisfait d'avoir pu montrer à son entraîneur qu'il peut compter sur lui.

Comme tous les footballeurs ambitieux, son objectif reste d’intégrer le onze de départ. Le Vaudois, titularisé dix fois cette saison en 28 apparitions (trois buts et une passe), pourrait d'ailleurs bien y rester après la trêve internationale. D’abord parce qu’il a formé un trio avec Rilind Nivokazi et Benjamin Kololli compliqué à gérer pour les Saint-Gallois. Ensuite parce que son remplaçant de la 77e minute, Liam Chipperfield, comme Franck Surdez et Winsley Boteli, n'ont pas été jugés bons par Didier Tholot. «J'étais en colère avec les entrées qui ont été insuffisantes», peste le Bordelais. A Tourbillon, Josias Lukembila n'a pas fait trembler les filets. Mais il a marqué des points.