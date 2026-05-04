Ilyas Chouaref a changé de dimension ces dernières semaines, gagnant en régularité et en justesse dans son jeu. Plus libre sur le terrain, l’ailier du FC Sion devient un élément clé du collectif.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ilyas le sait, son évolution se trouve uniquement sur la régularité. Il était un intermittent du spectacle, maintenant il l'est de moins en moins», rigole Didier Tholot, alors invité à se prononcer sur l'évolution de son numéro sept. Car depuis quelques semaines, celle-ci saute aux yeux. Par le passé très caricatural dans sa façon de jouer, dans la percussion et la vitesse sur le côté, l'international maltais a révolutionné sa façon d'être sur le terrain.

Ilyas Chouaref n'hésite maintenant plus à venir au centre du terrain toucher des ballons pour jouer par moment le rôle de meneur de jeu. Sans se renier toutefois à 100% puisqu'il effectue toujours des courses sur les côtés, comme sur l'ouverture du score du FC Sion face à Saint-Gall dimanche (0-3). «En ce moment, je suis un peu libre», réagit-il. «Je joue sur le côté gauche et j'échange par moments avec Benji (ndlr: Kololli). Le coach me demande aussi de dézoner. Ce qui fait que je suis un peu sur toutes les actions.»

Meilleure saison de sa carrière

Un nouveau rôle qu'il apprécie. Notamment parce que celui-ci le rend plus efficace et donc plus important pour le groupe. «À l’époque, quand j'étais davantage dans la percussion, ça n’aboutissait pas au bout. Et maintenant, les efforts se transforment en but, c'est plus efficace pour l'équipe», sourit celui qui a inscrit le deuxième but du FC Sion face à Saint-Gall. Une réalisation pleine d'abnégation et d'envie, ce qui a parfois manqué au natif de Châteauroux par le passé. «Au début de l'action, j'étais un peu hésitant et Ali (ndlr: Kabacalman) me crie d'y aller et de tenter ma chance.»

Résultat: l'international maltais, auteur de 7 buts et de 6 passes décisives en 35 matches de Super League cette saison, subtilise la balle à un Saint-Gallois et fonce vers le but adverse, avant d'envoyer une frappe imparable. «Le coach m'a dit: ''Là, tu as quatre matches pour faire des stats''. C’est entré dans ma tête et je rentre maintenant sur le terrain avec plus de détermination, pour la mettre au fond ou faire la dernière passe», confie Ilyas Chouaref, qui ajoute désormais trouver davantage de plaisir à être passeur que buteur. «J’essaie de faire marquer les autres, de les aider à atteindre leur objectif. C’est un plaisir pour moi.»

«Il a encore une marge de progression»

«Je trouve qu’il élève le niveau par rapport à ce qu’il faisait ces derniers temps. Parce que pour moi, il n’en faisait pas assez. Aujourd’hui, face à Saint-Gall, il est décisif sur le plan offensif et très important sur le plan défensif», salue Didier Tholot, qui explique l'évolution de son numéro sept par le collectif. «Le fait d’avoir deux attaquants lui permet aussi de prendre les espaces à l’intérieur. C’est ce que je dis toujours, c’est un ensemble. À partir du moment où on arrive à faire reculer le bloc adverse, on a des intervalles dont peuvent bénéficier Benji ou Ilyas.»

Pour Numa Lavanchy, l'international maltais de 25 ans est loin d'avoir exploité tout son potentiel. «Combien de fois vous l’avez vu faire un crochet, puis centrer alors qu’il n’y avait personne? Il l’a encore fait aujourd’hui. Et c’est typiquement sur ce genre de détails qu'il peut progresser», explique le latéral, arrivé à Sion à l'été 2022, comme Ilyas Chouaref.

«Par moments, il lui manque encore un peu de lucidité. Il évolue un peu trop à l'instinct, même s'il joue maintenant de mieux en mieux», ajoute-t-il. «Un joueur comme lui n’a pas besoin de se précipiter parce qu’il sait qu’à tout moment il peut t’éliminer et prendre le dessus. Donc il a encore une marge de progression sur les choix à prendre. Sur son pied gauche aussi, je pense. Mais franchement, c’est un super joueur pour nous, qui nous fait vraiment du bien.»