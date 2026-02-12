Le BSC Young Boys sombre à Saint-Gall (2-1) dimanche. Gerardo Seoane, déçu, promet des changements. Avec 33 points en 24 matchs, YB signe sa pire saison depuis 2013.

Stefan Kreis

On ignore si un entraîneur de Super League a déjà affiché une telle déception après un match. Dimanche, au terme de la défaite 2-1 face au FC Saint-Gall, Gerardo Seoane n’a pas caché son amertume. L’entraîneur du BSC Young Boys a d’abord évoqué un «mauvais départ», avant de parler d’une «performance globalement décevante», puis de conclure son analyse par un constat sans appel: «Un match décevant».

Dans la foulée, Gerardo Seoane a assuré que cette défaite serait analysée rapidement et que des changements seraient apportés. Lesquels? Il ne l’a pas précisé. Une chose est sûre: la situation ne peut pas perdurer. Avec 48 buts encaissés, seuls le FC Winterthour fait pire en Super League. Les Bernois n’ont pris que quatre points sur les 21 derniers possibles et ont perdu sept de leurs neuf derniers matches officiels. Avec 33 points en 24 rencontres, YB réalise son plus faible total à ce stade de la saison depuis 2013. Et cela avec l’effectif le plus cher du championnat.

Interrogé sur ces chiffres, Gerardo Seoane a reconnu la gravité de la situation: «Nous sommes dans une phase difficile, c’est désagréable pour tout le monde. Nous n’avons pas su faire preuve de la constance nécessaire. Le staff devra réfléchir à beaucoup de choses pour que nous agissions différemment à l’avenir. Il nous a manqué de la sécurité, mais aussi de la structure.»

En octobre encore, au même endroit, Gerardo Seoane était célébré comme un sauveur après une victoire 4-1 contre le FC Saint-Gall. Quelques mois plus tard, l’ancien entraîneur de Bundesliga apparaît désorienté, presque impuissant face à la spirale négative.

Christian Fassnacht inscrit son 100e but

Et même Christian Fassnacht, avec qui Gerardo Seoane a remporté trois titres de championnat, ne parvient plus à inverser la tendance. Certes, le vétéran a inscrit contre le FC Saint-Gall son 100e but sous le maillot bernois. Mais sa performance n’a pas suffi à convaincre.

Interrogé par Blue Sport sur cette barre symbolique, le Zurichois a fondu en larmes au micro. «C’est très amer. C’était une étape importante dont je me réjouissais – c’est pour ça que ça fait encore plus mal», a confié l’attaquant. «Quand on est pris dans une spirale négative, il est difficile d’en sortir. Lors d’une autre saison, on aurait peut-être réussi à revenir après avoir été menés 2-0. Mais en ce moment, c’est très compliqué. La réussite et le momentum nous font défaut.»