Bâle sorti également
Crucifié à la 90e, Young Boys est éliminé de l'Europa League

Battu à la 90e minute par Stuttgart, Young Boys est éliminé de l'Europa League (3-2). Même sort pour Bâle, qui s'est incliné à domicile face à Plzen (1-0)
Publié: 29.01.2026 à il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: 29.01.2026 à il y a 45 minutes
1/2
Young Boys a été éliminé de l'Europa League ce jeudi.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Que de regrets pour Young Boys! Menés de deux buts après sept minutes de jeu seulement (Buts de Deniz Undav à la 6e et de Ermedin Demirovic à la 7e), les Bernois sont revenus dans la rencontre (Armin Gigovic, 42e, et Sandro Lauper, 57e), retrouvant ainsi le Top 24 synonyme de qualification, avant de concéder le 3-2 à la 90e minute de jeu par Chema Andres.

Scénario d'autant plus rageant pour YB que Sergio Cordova, définitivement tout sauf un buteur, a manqué deux très belles opportunités d'inscrire le troisième but pour les Bernois. Tout comme Alvyn Sanches qui, seul au deuxième poteau, envoyait sa tête sur le gardien allemand peu après l'heure de jeu. Joël Monteiro voyait lui aussi sa frappe manquer de peu le cadre de Stuttgart quelques minutes plus tard. Les Bernois, qui avaient déjà manqué de grosses opportunités de prendre le point de la qualification face à Lyon jeudi dernier, terminent ainsi 25e de la phase de ligue de l'Europa League avec neuf points, à égalité avec les Norvégiens de Brann. Le club de la capitale n'est éliminé qu'à la différence de buts (-6 contre -2).

Bâle prend aussi la porte

Au Parc Saint-Jacques, pour la première de Stephan Lichtsteiner à la tête du FC Bâle, les Rhénans se sont inclinés face au Viktoria Plzen. Les Tchèques, bourreaux du Servette FC l'été dernier lors des éliminatoires de la Ligue des champions, se sont imposés grâce à un but de Jiri Panos, oublié au deuxième poteau sur un corner, peu avant la pause (39e). 

Les Rhénans terminent 30e du classement et prennent donc eux aussi la porte en Europa League. 

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
