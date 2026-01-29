Crucifié à la 90e, Young Boys est éliminé de l'Europa League

Battu à la 90e minute par Stuttgart, Young Boys est éliminé de l'Europa League (3-2). Même sort pour Bâle, qui s'est incliné à domicile face à Plzen (1-0)

Blick Sport

Que de regrets pour Young Boys! Menés de deux buts après sept minutes de jeu seulement (Buts de Deniz Undav à la 6e et de Ermedin Demirovic à la 7e), les Bernois sont revenus dans la rencontre (Armin Gigovic, 42e, et Sandro Lauper, 57e), retrouvant ainsi le Top 24 synonyme de qualification, avant de concéder le 3-2 à la 90e minute de jeu par Chema Andres.

Scénario d'autant plus rageant pour YB que Sergio Cordova, définitivement tout sauf un buteur, a manqué deux très belles opportunités d'inscrire le troisième but pour les Bernois. Tout comme Alvyn Sanches qui, seul au deuxième poteau, envoyait sa tête sur le gardien allemand peu après l'heure de jeu. Joël Monteiro voyait lui aussi sa frappe manquer de peu le cadre de Stuttgart quelques minutes plus tard. Les Bernois, qui avaient déjà manqué de grosses opportunités de prendre le point de la qualification face à Lyon jeudi dernier, terminent ainsi 25e de la phase de ligue de l'Europa League avec neuf points, à égalité avec les Norvégiens de Brann. Le club de la capitale n'est éliminé qu'à la différence de buts (-6 contre -2).

Bâle prend aussi la porte

Au Parc Saint-Jacques, pour la première de Stephan Lichtsteiner à la tête du FC Bâle, les Rhénans se sont inclinés face au Viktoria Plzen. Les Tchèques, bourreaux du Servette FC l'été dernier lors des éliminatoires de la Ligue des champions, se sont imposés grâce à un but de Jiri Panos, oublié au deuxième poteau sur un corner, peu avant la pause (39e).

Les Rhénans terminent 30e du classement et prennent donc eux aussi la porte en Europa League.