«Venir à Sion était la meilleure décision pour moi»

Bastien Feller Journaliste Blick

C'est sous une chaleur écrasante, à Riddes, que le FC Sion a présenté sa dernière recrue, Fodé Sylla, ce jeudi. Le milieu de terrain fait cet été son retour en Suisse, après un passage en prêt à Yverdon lors de la saison 2024-2025.

«À l'époque, Paolo Tramezzani (ndlr: ancien entraîneur du FC Sion) était son entraîneur et, avec la relation qu'on a, je lui avais demandé quel joueur pouvait vraiment nous aider et nous apporter quelque chose», se souvient Barthélémy Constantin, lui aussi présent dans la petite salle de presse du centre d'entraînement. «Quand Yverdon a été relégué, Paolo m'a tout de suite dit de garder Fodé à l'œil, parce qu'il avait quelque chose et pouvait faire une carrière. C'est un joueur très fort à la récupération, très bon physiquement, capable de porter le ballon vers l'avant. Il progresse avec le ballon, aussi bien défensivement qu'offensivement. Son profil de box-to-box va nous apporter un vrai plus.»

«Cela a été un choix difficile»

C'est ainsi que deux saisons plus tard, après avoir passé une grosse partie du dernier exercice sur le banc du RC Lens, l'international français M20 a décidé de quitter une nouvelle fois le Nord de la France. Cette fois sans retour prévu puisqu'il a paraphé un contrat de cinq saisons en Valais. «Cela a été un choix difficile à faire. Mais j'ai pensé à mon avenir et je crois que c'était la meilleure décision à prendre. Rejoindre le FC Sion va me permettre de vivre autre chose, de progresser et d'aider cette équipe», souligne Fodé Sylla, qui garde un très bon souvenir de son passage à Yverdon, malgré la relégation en fin de saison. «C'était ma première expérience à l'étranger et elle a été très belle.»

Surtout, le milieu quitte sans regret son club formateur. «J'ai participé à toute la préparation durant l'été 2025 et aux deux premières journées de Ligue 1, jusqu'au match contre Le Havre. Ça se passait bien, mais ensuite, il y a eu une nouvelle recrue, Mamadou Sangaré, qui est arrivée. À partir de là, cela est devenu un peu plus compliqué pour moi au niveau du temps de jeu car il a enchaîné de grosses performances. Mais c'est la vie, c'est le football. Je regarde toujours devant moi. Je me concentre sur moi-même et sur les objectifs du club.»

Renfort de poids au milieu de terrain

Didier Tholot profite de la situation et reçoit un joueur de 20 ans capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain. Et qui avait montré à Yverdon pouvoir être dominant à mi-terrain en Super League. «J'ai été formé à Lens, où l'on jouait en 3-5-2 avec un double pivot. Ensuite, des M16 jusqu'aux M20 français, j'ai aussi évolué dans un 4-3-3 avec un numéro 6 et deux relayeurs, dont je faisais partie. Je pense pouvoir jouer dans tous les systèmes, que ce soit au milieu dans un trio ou dans un double pivot. Je me sens à l'aise dans les deux organisations», explique-t-il, estimant au passage que son année en pro à Lens, sous les ordres de Pierre Sage, lui a fait passer un cap. Même sans avoir eu un temps de jeu conséquent (5 apparitions, 111 minutes).

«C'est un très bon entraîneur. Il connaît vraiment son métier, c'est un vrai tacticien qui aime le football. Il m'a fait progresser sur beaucoup de points, notamment sur le plan tactique, dans mon positionnement, avec ou sans ballon.» À Didier Tholot de s'occuper de la prochaine étape.