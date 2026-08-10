Edimilson Fernandes paie cher sa faute à Lausanne

Edimilson Fernandes écope de deux matches de suspension après son carton rouge reçu à Lausanne. Le milieu d’YB manquera notamment le premier tour de la Coupe de Suisse et la réception de Vaduz.

Manuela Bigler

Edimilson Fernandes connaît désormais sa sanction après son expulsion lors du match nul 2-2 à Lausanne. Le milieu de terrain d’YB a écopé de deux matches de suspension, a annoncé lundi la SFL.

Edimilson Fernandes manquera donc le premier tour de la Coupe de Suisse, samedi prochain face au FC Liestal, club de ligue interrégionale. Il sera également suspendu pour le prochain match de championnat à domicile contre le promu Vaduz, dimanche 23 août à 14h.

A Lausanne, Edimilson Fernandes avait vu rouge à la 58e minute. En voulant jouer le ballon, le joueur de 30 ans s’était jeté sur Karim Sow, la jambe tendue. Il avait touché le Lausannois à la cuisse avec la semelle de sa chaussure. L’arbitre Anojen Kanagasingam avait immédiatement sorti le carton rouge.

Deux autres joueurs suspendus un match

Imourane Hassane a également été expulsé lors de la défaite 1-2 de GC contre Servette. Après avoir reçu un premier carton jaune, le Zurichois a commis une nouvelle faute à la 59e minute, lors d’un duel avec le défenseur genevois Marco Burch. Il a été averti une deuxième fois et a donc été expulsé. Imourane Hassane manquera ainsi le prochain match de Super League de GC contre Sion.

Le joueur du FC Wil Noah Rupp a lui aussi écopé d’un match de suspension. Lors de la défaite 0-5 à Winterthour, le milieu de terrain a reçu un premier carton jaune pour jeu dangereux. Une minute plus tard, il a été averti une deuxième fois pour avoir protesté auprès de l’arbitre. Il a donc été expulsé. Noah Rupp sera suspendu pour le prochain match de Challenge League contre Kriens.