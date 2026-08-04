Le FC Thoune procède à un changement majeur. Dominik Albrecht quitte son poste de directeur sportif pour prendre une pause familiale. Simone Rapp lui succède à la tête du secteur sportif.

Christian Finkbeiner

Le FC Thoune connaît un changement majeur dans sa structure sportive. Dominik Albrecht quitte avec effet immédiat son poste de directeur sportif. Le club bernois confirme ainsi l'information révélée mardi matin par Blick. L’ancien responsable sportif prend une pause familiale. Il réintégrera toutefois l’organigramme du club à l’automne en rejoignant la direction générale.

«Ces cinq ans et demi comme directeur sportif ont été extrêmement intenses. Le moment est venu pour moi d’accorder davantage de place à ma famille et de ne plus être autant absorbé par les affaires opérationnelles quotidiennes», explique Dominik Albrecht pour justifier sa décision.

Pour lui succéder, le FC Thoune a choisi de promouvoir Simone Rapp au poste de directeur sportif. Le président Andres Gerber salue ce choix: «Simone a acquis une connaissance approfondie de nos structures, de nos processus et de nos objectifs sportifs. Nous sommes convaincus qu’il est prêt à assumer cette responsabilité et à poursuivre avec succès le développement sportif de notre première équipe.»

Une ascension constante

Dominik Albrecht est arrivé au FC Thoune il y a 15 ans, après avoir envoyé une candidature spontanée à Andres Gerber, aujourd’hui président du club. En 2020, lorsqu'Andres Gerber a pris la présidence du FC Thoune après la relégation en Challenge League, Dominik Albrecht a été nommé directeur sportif.

Avec Andres Gerber et l’entraîneur Mauro Lustrinelli, il a ensuite participé à la construction de l’équipe qui a retrouvé la Super League en 2025. La saison suivante, le club bernois a créé la plus grande surprise de l’histoire du football suisse en décrochant le premier titre de champion de son histoire.