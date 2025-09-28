Didier Tholot et le FC Sion misent sur la continuité

Sion reçoit le Lausanne-Sport ce dimanche à Tourbillon. Si Didier Tholot mise sur une certaine continuité, Peter Zeidler aligne d'entrée son nouvel attaquant, mais aussi une surprise sur le côté gauche de sa défense.

Les Valaisans accueillent le Lausanne-Sport ce dimanche à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion retrouve Tourbillon ce dimanche et après son revers 0-2 face à Servette, un nouvel adversaire romand se présente devant les Sédunois: le Lausanne-Sport. Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire, Didier Tholot et son staff, qui ont changé leurs habitudes pour préparer cette rencontre, misent sur une certaine continuité.

En effet, un seul changement est effectué avec la titularisation de Josias Lukembila à la place de Théo Berdayes. Les dix autres hommes restent donc les mêmes: Anthony Racioppi, Numa Lavanchy, Kreshnik Hajrizi, Nias Hefti, Ilyas Chouaref, Noe Sow, Ali Kabacalman, Benjamin Kololli et Rilind Nivokazi.

Qui pour remplacer Jamie Roche?

Du côté du Lausanne-Sport, qui reste sur cinq matches sans victoire en Super League, il faut noter la première titularisation de Theo Bair, lequel a inscrit son premier but en blanc et bleu le week-end dernier en Coupe et que Blick a rencontré avant la partie. L'attaquant canadien sera accompagné sur les ailes par Alban Ajdini et Beyatt Lekoueiry.

Sorti blessé à Lugano et absent pour encore environ cinq semaines, Jamie Roche est lui remplacé devant la défense par Olivier Custodio. Gabriel Sigua et Nathan Butler-Oyedeji l'accompagnent au milieu. Derrière, du classique ou presque avec les présences de Kevin Mouanga à droite, Karim Sow et Bryan Okoh dans l'axe, et - surprise - celle de Sékou Fofana à gauche à la place de Morgan Poaty. Karlo Letica sera lui bien évidemment dans les buts. Coup d'envoi à 16h30.