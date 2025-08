Photo: keystone-sda.ch

Secoué par de nouveaux affrontements entre groupes de ses propres ultras, le Servette FC a pris la parole mardi via un communiqué officiel. Le club genevois y condamne fermement les violences survenues ces derniers jours à Genève, notamment en marge du match de dimanche contre Saint-Gall, et annonce une série de mesures destinées à rétablir la sécurité et l’ordre autour de ses rencontres.

Le SFC se dit «sidéré et consterné» par ces incidents, qu’il considère contraires à ses valeurs. «La priorité du club reste la sécurité et le confort de tous les spectateurs», peut-on lire dans le communiqué.

Plusieurs décisions prises

Parmi les décisions prises, le repositionnement d’un des groupes de supporters dans un autre secteur du stade lors des deux prochaines rencontres à domicile. L’objectif affiché est de «créer un temps de réflexion et de dialogue» entre les factions concernées, à savoir la «Section Grenat» et «Les Plus Malins». Les fouilles aux entrées du stade seront également renforcées.

Autre mesure: la suspension jusqu’à nouvel ordre des trains spéciaux affrétés pour les déplacements des supporters, une décision que le club reconnaît comme contraignante mais «nécessaire pour garantir la sécurité de tous».

En parallèle, le Servette FC annonce collaborer activement avec la police. Opposé aux sanctions collectives, le club se dit en revanche «pleinement favorable à l’application de sanctions individuelles, ciblées contre les casseurs et les fauteurs de troubles». Dans un contexte tendu, le club genevois dit vouloir «protéger l’esprit de fête» autour de ses matches et préserver une ambiance respectueuse au Stade de Genève.