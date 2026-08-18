À 17 ans, Jean Doucouré s’est illustré contre le FC Barcelone avec son premier but au Parc Saint-Jacques. Malgré la concurrence et quelques réserves en interne, le jeune Bâlois séduit Stephan Lichtsteiner.

Lucas Werder et Florian Raz

«Le premier d’une longue série dans ce magnifique stade, espérons-le», écrit Jean Doucouré, 17 ans, sur Instagram. La veille, le jeune milieu de terrain avait inscrit son tout premier but au Parc Saint-Jacques lors du match amical contre le FC Barcelone (2-5). «Un joueur doté d’une grande intelligence de jeu et d’excellentes qualités techniques», estime son entraîneur, Stephan Lichtsteiner, à propos de son protégé.

Depuis le début de la saison, Jean Doucouré s’entraîne avec l’équipe professionnelle. Jusqu’à présent, il n’a toutefois joué que lors de matches amicaux. Fin juin, lors de la victoire 3-0 contre Rapperswil, il avait délivré deux passes décisives. Mi-juillet, il avait transformé un coup franc contre Winterthour. Et voilà désormais ce magnifique but contre Barcelone. En trois apparitions, il affiche donc déjà quatre contributions décisives.

Le joueur formé au club attend toutefois toujours sa première apparition en match officiel. Mais pourquoi? La principale raison est la forte concurrence au milieu de terrain. Le FCB n’a perdu qu’un seul joueur à ce poste, Léo Leroy, mais a recruté deux nouveaux éléments cet été: Ludwig Malachowski (21 ans) et Jonas Harder (20 ans). Quant au rôle de meneur de jeu, dans lequel Jean Doucouré se sent le plus à l’aise, il est généralement occupé par Xherdan Shaqiri (34 ans).

Tout le monde au n’est pas convaincu

A cela s’ajoute le fait que, selon les informations de Blick, tous les membres de la direction sportive du club ne seraient pas totalement convaincus par le potentiel de Jean Doucouré. Ce sont surtout les qualités physiques du jeune international espoirs, qui évoluait encore avec les moins de 17 ans du FCB en février dernier, qui susciteraient des interrogations.

Mais tout le monde ne partage pas ces réserves. Même si la taille de 1,77 mètre indiquée pour Jean Doucouré sur le site de la Swiss Football League semble quelque peu généreuse, plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain.

Stephan Lichtsteiner, lui, semble clairement convaincu par les qualités de son jeune joueur. «Il a également bien tenu le coup physiquement», a souligné l’entraîneur bâlois après le match contre Barcelone. «Je pense qu’il pourrait devenir un joueur très intéressant pour nous à l’avenir.»