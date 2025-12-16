Didier Tholot est même allé jusqu'à agripper un emblématique journaliste valaisan en salle de presse ce mardi, peu après 23h, pour rejouer la scène de la 36e et bien montrer à quel point Rilind Nivokazi avait été rudoyé par un défenseur saint-gallois. Le reporter du «Nouvelliste» en a vu d'autres et est resté sur ses pieds, lui, mais le message était passé: l'entraîneur du FC Sion était fâché contre l'arbitrage après cette défaite 3-1 des Valaisans dans l'enfer vert de Saint-Gall.
«Il y a deux situations sur lesquelles je trouve que les décisions sont inadmissibles», tonnait le technicien. Tout d'abord le penalty non sifflé de la 36e, donc, sur lequel l'arbitre Lukas Fähndrich a laissé le jeu se dérouler avant d'être appelé par la VAR, où officiait Johannes von Mandach à Volketswil. L'arbitre central s'est rendu devant le petit écran, et plusieurs joueurs du FC Saint-Gall l'ont accompagné, la quatrième arbitre Déborah Anex peinant à faire régner l'ordre autour d'elle. Après avoir hésité un petit moment, Lukas Fähndrich a alors fait avec les bras le geste que redoutait Didier Tholot: «Kein Elfmeter!» Le Sitterstadion a fêté cette décision comme un but, mais l'entraîneur du FC Sion n'acceptait pas ce choix.
Une faute sur Ilyas Chouaref avant le 2-1 pour Saint-Gall?
«On a rarement vu un arbitre déjuger la VAR dans le championnat de Suisse. Ça tombe sur nous, bon... Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais là, il y a des faits de jeu qui font tourner le match», s'est-il agacé. La deuxième situation concerne le but vainqueur du FC Saint-Gall, le technicien ayant vu une faute sur Ilyas Chouaref au départ de l'action. L'arbitre n'a pas sifflé, Saint-Gall a contre-attaqué, Anthony Racioppi a dévié en corner et, sur celui-ci, Lukas Görtler a pu inscrire le 2-1 (67e). Trop pour Didier Tholot, d'autant que la VAR a également échauffé les esprits à la 50e, prenant énormément de temps pour valider (à juste titre) l'égalisation saint-galloise, annulée dans un premier temps pour hors-jeu.
L'entraîneur du FC Sion a donc pesté contre l'arbitrage, mais pas contre le FC Saint-Gall, ce qu'il a tenu à souligner. «Je ne conteste pas l'impact qu'ils ont mis, leur qualité dans le jeu et leur bon match. Mais ça me fait chier de perdre comme ça.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
18
15
34
3
Young Boys
17
7
29
4
FC Bâle
17
7
28
5
FC Sion
18
4
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zurich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zurich
17
-12
14
12
FC Winterthour
18
-27
10