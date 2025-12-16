Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot est même allé jusqu'à agripper un emblématique journaliste valaisan en salle de presse ce mardi, peu après 23h, pour rejouer la scène de la 36e et bien montrer à quel point Rilind Nivokazi avait été rudoyé par un défenseur saint-gallois. Le reporter du «Nouvelliste» en a vu d'autres et est resté sur ses pieds, lui, mais le message était passé: l'entraîneur du FC Sion était fâché contre l'arbitrage après cette défaite 3-1 des Valaisans dans l'enfer vert de Saint-Gall.

«Il y a deux situations sur lesquelles je trouve que les décisions sont inadmissibles», tonnait le technicien. Tout d'abord le penalty non sifflé de la 36e, donc, sur lequel l'arbitre Lukas Fähndrich a laissé le jeu se dérouler avant d'être appelé par la VAR, où officiait Johannes von Mandach à Volketswil. L'arbitre central s'est rendu devant le petit écran, et plusieurs joueurs du FC Saint-Gall l'ont accompagné, la quatrième arbitre Déborah Anex peinant à faire régner l'ordre autour d'elle. Après avoir hésité un petit moment, Lukas Fähndrich a alors fait avec les bras le geste que redoutait Didier Tholot: «Kein Elfmeter!» Le Sitterstadion a fêté cette décision comme un but, mais l'entraîneur du FC Sion n'acceptait pas ce choix.

Une faute sur Ilyas Chouaref avant le 2-1 pour Saint-Gall?

«On a rarement vu un arbitre déjuger la VAR dans le championnat de Suisse. Ça tombe sur nous, bon... Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais là, il y a des faits de jeu qui font tourner le match», s'est-il agacé. La deuxième situation concerne le but vainqueur du FC Saint-Gall, le technicien ayant vu une faute sur Ilyas Chouaref au départ de l'action. L'arbitre n'a pas sifflé, Saint-Gall a contre-attaqué, Anthony Racioppi a dévié en corner et, sur celui-ci, Lukas Görtler a pu inscrire le 2-1 (67e). Trop pour Didier Tholot, d'autant que la VAR a également échauffé les esprits à la 50e, prenant énormément de temps pour valider (à juste titre) l'égalisation saint-galloise, annulée dans un premier temps pour hors-jeu.

L'entraîneur du FC Sion a donc pesté contre l'arbitrage, mais pas contre le FC Saint-Gall, ce qu'il a tenu à souligner. «Je ne conteste pas l'impact qu'ils ont mis, leur qualité dans le jeu et leur bon match. Mais ça me fait chier de perdre comme ça.»