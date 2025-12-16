Le FC Sion était revenu à un point de Saint-Gall à la pause en menant d'un but au Sitterstadion, mais Aliou Baldé et ses coéquipiers ont renversé les Valaisans et les ont éjecté du podium sur lequel ils espéraient s'installer provisoirement. Victoire 3-1 du FCSG.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel dommage pour le FC Sion! A la pause, ce mardi à Saint-Gall, tout à l'autre bout de la Suisse, dans ce temple vert du football, les Valaisans étaient revenus à un point de leur adversaire du jour, auteur d'un brillant début de championnat. Qu'il aurait été doux pour les supporters du FC Sion d'effectuer la longue, très longue, rentrée jusqu'à Sembrancher, Ovronnaz et Viège, pour les plus courageux, en consultant ce classement et en anticipant les matches de mercredi. Sion aurait pu rêver de podium à la trêve, et le Valais s'enflammer comme ce canton aime le faire, en attendant la venue de Winterthour samedi à Tourbillon.

Mais voilà, ce beau scénario en est resté au stade de l'illusion, la faute à une deuxième mi-temps gagnée par Saint-Gall, qui a renversé le match pour le plus grand plaisir de ses 15'313 fans (moins 300 Valaisans). Le podium reste donc un fantasme rouge et blanc et les rêves de gloire doivent toujours (pour l'instant?) s'écrire au conditionnel pour ce FC Sion qui a été très intéressant dans cette partie et aurait largement pu égaliser en fin de match. Hélas pour le peuple aux treize étoiles, Saint-Gall a tenu bon et fait exulter son formidable public. Lukas Görtler et ses coéquipiers comptent donc sept points d'avance ce soir sur Sion. A quoi peut tenir un classement...

Le point positif? Le simple fait que le FC Sion se batte pour le podium, et non pas pour une place de barragiste, montre deux choses. D'une, que tout est serré dans cette Super League. De deux, que le travail de Didier Tholot paie sur le long terme.

Le but spectaculaire d'Ilyas Chouaref

Sion a ouvert la marque à la 21e grâce à un but splendide d'Ilyas Chouaref, lequel s'est débarrassé de Behar Neziri, plein axe, avant d'accélérer et d'envoyer une frappe monumentale dans le but de Lawrence Ati Zigi. Saint-Gall n'a aucun regret à avoir sur ce but, et il faut parfois accepter que l'adversaire ait des inspirations de génie, ce qui a clairement été le cas sur ce coup-là.

Que dire par contre du raté monumental d'Aliou Baldé seul face à la cage vide cinq minutes plus tôt? Là, oui, Saint-Gall peut s'en vouloir. Et en faire le reproche à son attaquant surtout. Jamais il n'avait le droit de ne pas cadrer cette frappe. D'accord, Anthony Racioppi fait des miracles et annule des buts tout faits depuis plusieurs semaines, mais encore faut-il cadrer pour que le gardien du FC Sion ait à montrer son talent...

Du talent, Ilyas Chouaref en a lui plein les jambes et ce but spectaculaire est encore venu le prouver. Voilà le troisième but de la saison en Super League pour l'attaquant franco-maroco-maltais de 25 ans, à qui il reste à gagner de la constance pour devenir un joueur majeur de Super League, le refrain est connu. 1-0 pour les Valaisans à la pause!

Aliou Baldé se rattrape de sa boulette

Sion est bien entré dans la deuxième période, malgré la pression saint-galloise, mais ce sont les hommes d'Enrico Maassen qui ont égalisé grâce à... Aliou Baldé, lequel avait quelque chose à se faire pardonner et l'a bien fait à la 50e en venant interrompre la série d'invincibilité d'Anthony Racioppi, laquelle en restera donc à 155 minutes (YB, GC et une demi-heure à Aarau).

Le but de l'attaquant saint-gallois a dans un premier été annulé pour une suspicion de hors-jeu, mais la VAR est venue renverser cette décision erronée de quelques centimètres (millimètres?). Mais un joueur en particulier prendra peu de plaisir lors du débriefing vidéo d'après-match: le défense haut-valaisan Jan Kronig, largement coupable sur cette égalisation.

Saint-Gall a alors pris l'avantage à la 67e par Lukas Görtler, lequel s'est retrouvé seul à dix mètres d'Anthony Racioppi, libre de tout marquage sur... un corner! Là aussi, l'analyse vidéo risque de provoquer quelques hurlements à Riddes ces tout prochains jours lorsqu'il faudra analyser ce coup de pied arrêté en détail tant le FC Sion a mal défendu sur ce coup-là.

Sion avait vingt minutes pour renverser le match

Didier Tholot décidait de réagir immédiatement en faisant entrer son duo de techniciens Donat Rrduhani et Benjamin Kololli pour Théo Berdayes et Liam Chipperfield. Sion avait vingt minutes, plus les arrêts de jeu, pour repartir du Sitterstadion avec un point, au moins.

Saint-Gall plie l'affaire dans les arrêts de jeu

Une belle frappe d'Ilyas Chouaref a fait passer un frisson dans le stade (73e), mais le tir de l'international maltais est venu mourir à moins d'un mètre du poteau droit de Lawrence Ati Zigi, face à l'Espenblock. Donat Rrudhani a ensuite manqué sa volée en position idéale (75e) et Saint-Gall était tout sauf serein à ce moment-là. L'équipe d'Enrico Maassen a cependant tenu bon et a même inscrit le 3-1 dans les arrêts de jeu par Diego Besio. L'affaire était dans le sac et le podium sédunois, à portée de main, s'envolait dans la nuit glaciale de la Suisse orientale. Ce n'est qu'un au revoir mon frère?