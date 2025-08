Xherdan Shaqiri (à gauche) et Philip Otele affronteront YB ce soir, l'un de leurs principaux adversaires dans la course au titre. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Bâle accueille les Young Boys ce soir (20h30) en match avancé de la 4e journée de Super League. Cette rencontre a été avancée en raison des obligations européennes des deux équipes.

Les Rhénans voudront enchaîner après avoir battu Grasshopper samedi (2-1). Ils avaient ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale à Saint-Gall. En face, YB voudra relancer la machine à gagner. Après une large victoire face au Servette FC 3-1 en ouverture de saison, les Bernois ont concédé le nul 1-1 à Winterthour.

L'enjeu sera de mesurer les forces en présence parmi deux des favoris dans la course au titre. Au bénéfice d'une qualification directe pour les play-off de Ligue des champions pour le FC Bâle et d'Europa League pour YB, les deux clubs bénéficieront ainsi d'une plus longue période de repos entre leurs matches aller et retour.