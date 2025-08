Le premier grand test pour Ludovic Magnin, c'est ce mercredi!

1/5 Ludovic Magnin est prêt pour son premier grand match avec le FC Bâle. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

Ce n’est que mercredi dernier que Ludovic Magnin a pu enfin poser ses affaires dans le bureau d’entraîneur du Parc Saint-Jacques. Jusqu’ici, les lieux étaient occupés par l’Euro féminin. Et à peine une semaine plus tard, le temps de l’installation est déjà terminé: avec une semaine anglaise et un duel contre YB, l’heure est venue pour le Vaudois de passer son premier grand test à la tête du FC Bâle.

«C’est une semaine brutale», reconnaît Ludovic Magnin, sans pour autant masquer son excitation à l’idée de vivre son premier sommet en tant qu’entraîneur du FC Bâle, dans son nouveau jardin. «Les deux équipes veulent marquer un premier gros coup, c’est évident. Il est question d’image, de prestige, des attentes des deux clubs», explique-t-il. Pour lui, pas de doute: le choc de mercredi contre YB est l’un des rendez-vous majeurs de la saison. «Ces dernières années, c’est devenu le plus grand duel du foot suisse.»

Un passé compliqué face à YB

Le bilan personnel de Ludovic Magnin contre les Bernois n’est pas flatteur. En 21 matchs officiels face à YB, il en a perdu 16, plus que contre n’importe quel autre adversaire. «Je ne savais pas, mais bon… je vais essayer d’améliorer ça mercredi», glisse-t-il en souriant. Quant au FC Bâle, il reste sur trois défaites en Super League contre les Young Boys, la dernière ayant viré à la correction (2-6 à Berne, le 18 mai).

Mais le contexte a changé: Bâle aborde ce duel en tant que champion en titre – une première depuis de nombreuses années – alors que YB semble s’être remis d’une saison mouvementée. Leurs derniers transferts montrent clairement leurs ambitions», note Ludovic Magnin.

Un statut à assumer

Ce nouveau statut de champion, Ludovic Magnin le ressent dans l’attitude de ses joueurs. Après deux matchs, ces derniers ont fait preuve d’une grande exigence envers eux-mêmes. «On est l'équipe à battre maintenant. Il ne faut surtout pas se contenter de la saison dernière. Notre ambition est claire: se rapprocher autant que possible de la perfection.»

On en est encore loin, tempère le technicien: «Je vois que les automatismes se mettent en place à l’entraînement. Et les 30 premières minutes contre GC m'ont bien plu: c'est ainsi qu'on doit jouer à la maison.»

Deux points à corriger

Sur les deux premières journées, deux faiblesses ont sauté aux yeux: un but encaissé sur coup de pied arrêté à chaque fois, et un manque d'efficacité offensive. «Je ne juge pas mes attaquants au nombre de buts, mais à ce qu’ils donnent pour l’équipe. Les buts viennent ensuite, tôt ou tard. J’ai connu ça moi-même comme joueur: il y a des périodes creuses, puis d’un coup on marque 20 fois à la suite.»

Les phases arrêtées, elles, ont été analysées en détail. «Je comprends qu’on en parle quand on encaisse deux fois sur corner ou coup franc. Mais il n’y a pas de quoi paniquer», assure Ludovic Magnin. Contre YB, il faudra néanmoins une vigilance maximale. «Ils sont costauds physiquement et ont clairement l’avantage de taille.» Mais pour lui, pas question d’être obsédé par l’adversaire: «Ce qui compte, c’est notre jeu. On veut leur poser des problèmes avec notre football – et les battre à la régulière.»