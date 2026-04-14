Coup de théâtre au FC Zurich! Dennis Hediger s'en va avec effet immédiat. Marcel Koller, légende de Grasshopper, s'installera sur le banc cet été.

Ramona Bieri

Licenciement sur le banc en Super League: le FC Zurich a tranché. «Le FCZ tire les conséquences de l’évolution sportive actuelle: la collaboration avec Dennis Hediger est résiliée avec effet immédiat», écrit le club dans un communiqué. Battus à cinq reprises lors de leurs six derniers matches, les Zurichois pointent à une inquiétante 10e place. Arrivé fin octobre, Dennis Hediger n’aura donc pas résisté à la spirale négative.

Pour terminer la saison, l’intérim sera assuré par Carlos Bernegger, appelé à stabiliser la situation en urgence. Une mission à durée limitée: le FCZ a déjà désigné son futur entraîneur. Marcel Koller reprendra les rênes dès le 1er juin.

Le technicien argovien arrive avec un CV solide. Champion de Suisse avec Saint-Gall et Grasshopper, vainqueur de la Coupe avec le FC Bâle, il possède également une expérience en Bundesliga, sur les bancs du FC Cologne et du VfL Bochum. Il a aussi dirigé la sélection autrichienne durant six ans.

Douze trophées avec GC!

Dernièrement, Marcel Koller officiait en Égypte, à la tête d’Al Ahly entre 2022 et 2025. Il y a remporté plusieurs titres, dont deux Ligues des champions africaines. Ancien international suisse, il avait également brillé comme joueur sous les couleurs de Grasshopper, avec sept titres de champion et cinq Coupes à son palmarès.

«Avec cette décision, le FC Zurich est convaincu d’avoir posé les bases d’un avenir sportif stable et couronné de succès», conclut le communiqué.



