Le FC Thoune perd le héros de son sacre

Leonardo Bertone rejoint le FC Lucerne. Le héros du titre de Thoune a signé un contrat jusqu'en 2028.

Björn Lindroos

En plein milieu de la Coupe du monde, un transfert important vient secouer la Super League. Leonardo Bertone quitte le champion de Thoune pour rejoindre le FC Lucerne. Les deux clubs l'ont confirmé vendredi soir.

Leonardo Bertone était l'un des piliers de l'équipe championne de Suisse, et en était même le leader. Il a marqué 11 buts et délivré deux passes décisives en 33 matches. Ses coups francs et ses tirs lointains, en particulier, sont devenus une véritable arme pour les Bernois. Au total, il a disputé 148 matches pour le club de l’Oberland.

Leonardo Bertone souhaitait partir

«C’est Leonardo Bertone qui a exprimé le souhait de changer de club. Le FC Thoune aurait souhaité prolonger le contrat en cours avec ce joueur clé et poursuivre la collaboration», a déclaré le champion de Suisse. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert.

À Lucerne, le Bernois a signé un contrat jusqu’en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. «Avec Leonardo Bertone, c’est un leader incontestable qui nous rejoint, fort d’une expérience de plus de 400 matches professionnels disputés dans différentes ligues. Leonardo apportera de la stabilité à notre jeu et aidera notre équipe grâce à sa personnalité, son intelligence de jeu et sa mentalité, tant sur le terrain qu’en dehors», déclare le directeur sportif Remo Meyer, cité dans le communiqué de Lucerne.

Pour Leonardo Bertone, le club de Suisse centrale est le troisième club de Super League après Young Boys et Thoune. Il a également joué aux États-Unis, à Cincinnati, ainsi qu’au club belge du SK Beveren.