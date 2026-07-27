Kastriot Imeri a joué un rôle déterminant dans le titre remporté à la surprise générale par Thoune la saison dernière. De retour à YB, le milieu de terrain genevois a été le héros du match face à Sion dimanche, mais son avenir immédiat reste incertain.

Kastriot Imeri brille avec YB, mais n'est pas sûr du tout de rester à Berne

Kastriot Imeri brille avec YB, mais n'est pas sûr du tout de rester à Berne

Lucas Werder

Il s'en est fallu de peu pour que le début de saison des Young Boys vire au cauchemar. Sans le corner parfaitement brossé par Kastriot Imeri sur la tête de Samuel Essende un peu après l'heure de jeu, les Bernois auraient très bien pu laisser échapper la victoire. Après avoir mené 2-0 au Wankdorf contre Sion, ils se sont fait rejoindre et semblaient filer vers une déconvenue. Mais grâce à la précision du Genevois, au moment où les Valaisans étaient dans un vrai temps fort, YB a finalement repris l'avantage pour s'imposer 4-2.

Il s'agissait déjà de la deuxième passe décisive de Kastriot Imeri ce dimanche, après avoir offert le 2-0 à Alvyn Sanches. Pourtant, il y a encore quelques semaines, tout laissait penser que le milieu offensif ne retrouverait pas les Young Boys après son excellente saison en prêt à Thoune. Lors de ses trois premières années à Berne, le Genevois n'avait jamais réussi à s'y imposer durablement.

Et cette saison encore, Gerardo Seoane ne semble pas faire de lui un titulaire indiscutable. Ce n'est qu'en raison de la blessure précoce d'Alan Virginius que Kastriot Imeri a bénéficié d'un temps de jeu conséquent face à Sion.

Geroardo Seoane entretient le flou

Malgré sa prestation convaincante, son avenir demeure incertain. «Il est en concurrence avec les autres joueurs. Il peut débuter un match, mais il représente aussi une excellente option en cours de rencontre», explique Gerardo Seoane.

Un rôle qui ne devrait toutefois satisfaire qu'à moitié le héros du titre décroché avec Thoune. Selon les informations de Blick, Kastriot Imeri ne serait pas opposé à un départ si une offre intéressante venait à arriver sur la table.

En théorie, les Young Boys auraient tout intérêt à conserver un joueur de cette qualité. Car si l'animation offensive ne semble pas poser de problème, la défense continue d'inquiéter. Malgré les retours de Cédric Zesiger et de Lewin Blum, le secteur qui avait été le quatrième plus perméable du championnat la saison passée affiche toujours les mêmes lacunes.

Après la superbe frappe lointaine de Jan Kronig, les Bernois ont même failli encaisser un deuxième but juste avant la pause, lorsque la tête de Baltazar a trouvé le poteau. Puis, sur l'égalisation valaisanne signée Winsley Boteli au retour des vestiaires, l'arrière-garde bernoise s'est une nouvelle fois montrée fébrile.

Au final, YB a tout de même évité un faux départ grâce au doublé de Samuel Essende et à un Kastriot Imeri décisif sur coup de pied arrêté.