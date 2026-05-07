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«Dès que j'ai une pause, je ne me sens pas bien»
Numa Lavanchy rejoint le club des 300 et rêve d'Europe

Le FC Sion a fêté la 300e apparition de Numa Lavanchy en Super League dimanche, à l'occasion de son magnifique succès à Saint-Gall (3-0). Le latéral droit de 32 ans n'est que le 17e joueur à franchir ce cap symbolique depuis 2003.
Publié: 17:17 heures
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Numa Lavanchy a disputé à Saint-Gall son 300e match en Super League.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
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Andri Bäggli

Numa Lavanchy est un sacré phénomène. L’infatigable latéral droit du FC Sion a disputé son 300e match de Super League lors du succès net (3-0) face au FC Saint-Gall. À 32 ans, il devient seulement le 17e joueur à atteindre cette barre depuis la réforme de la ligue en 2003.

Au coup de sifflet final, le Vaudois, qui a débuté au FC Vignoble, son club d'enfance, savourait: «Contre Saint-Gall, c’est toujours compliqué. Je suis très heureux d’avoir atteint les 300 matches. Quand je suis arrivé à Sion, j’en étais à 200, et voilà 100 de plus… c’est beau.»

Des débuts tonitruants

Formé à Team Vaud, Numa Lavanchy avait marqué les esprits dès ses débuts en Super League avec le Lausanne-Sport en 2013, avec une passe décisive lors de son tout premier match. En 2016, il rejoint Grasshopper, où il s’impose comme un titulaire indiscutable. Malgré un départ plus délicat, il rebondit parfaitement au FC Lugano à l’hiver 2019, s’y installant immédiatement comme une valeur sûre.

Une régularité impressionnante

La constance du latéral force le respect: une seule saison en dessous des 32 matches de Super League, en 2017/18, freinée par une fracture du visage à Zurich. Son secret?
«J’ai besoin de jouer. Dès que je m’arrête, je ne me sens pas bien. Je veux courir, tout le temps — même à l’entraînement.»

Cette saison encore, il n’a levé le pied qu’une seule fois… contraint par une suspension contre Lucerne. Son entraîneur Didier Tholot ne tarit pas d’éloges: «Il a une influence très positive sur notre jeu et sur le groupe. Il est précieux défensivement et redoutable en contre.»

L’Europe en ligne de mire

Installé en Valais depuis quatre saisons, Numa Lavanchy a connu la relégation en Challenge League, mais aussi le rebond. Son contrat court jusqu’à l’été 2027, sans discussions avancées pour une prolongation. Sportivement, en revanche, tout reste ouvert: grâce à ce succès, Sion est remonté à la 4e place et peut rêver d’Europe. «Ce serait incroyable. J’ai déjà goûté aux matches européens avec Lugano, c’était une super expérience. Avec ce groupe, ce serait encore plus fort. L’ambiance est incroyable — vivre ça ensemble serait magnifique.»

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
35
35
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Bâle
FC Bâle
35
6
56
6
Young Boys
Young Boys
35
3
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zurich
FC Zurich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
35
-28
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
35
-53
20
Barrages de relégation
Relégation
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