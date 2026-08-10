Dereck Moncada fait déjà sensation à Lugano. Le jeune talent venu du Honduras a marqué deux buts en trois matches de Super League et rêve de la Premier League. Blick a pu s'entretenir avec lui.

Carlo Emanuele Frezza

Dans le monde du football suisse, quand on pense au Honduras, une image vient immédiatement à l’esprit: le triplé de Xherdan Shaqiri lors de la victoire 3-0 à la Coupe du monde 2014. Jusqu’à présent, les liens entre la Suisse et ce pays d’Amérique centrale s’arrêtaient à peu près là. Mais les choses sont en train de changer. Avec Dereck Moncada, un Hondurien évolue désormais pour la première fois en Super League.

Reste à savoir si, dans douze ans, on se souviendra encore de lui comme de la prestation exceptionnelle de Xherdan Shaqiri face au Honduras. Ses premières apparitions, en tout cas, donnent envie d’en voir davantage. Dereck Moncada a déjà disputé six matches avec Lugano, dont trois en Super League. Et à chacune de ses sorties, le jeune joueur de 18 ans, qui affiche déjà un physique impressionnant, a laissé une bonne impression.

« Je n’aurais jamais pensé… »

Il y a une semaine, l’ailier a inscrit son premier but contre GC. Certes, les défenseurs des Sauterelles lui ont peu facilité la tâche. Mais la manière dont il s’est imposé dans les airs n’en était pas moins impressionnante. «Je n’aurais jamais pensé que mon premier but serait marqué de la tête», confie dans un sourire Dereck Moncada à Blick, lors d’un entretien en espagnol. «Le ballon est arrivé très haut. J’ai simplement tout donné et j’ai réussi à le mettre au fond.»

Il pourrait bien ne s’agir que du premier d’une longue série, pour celui qui a déjà inscrit son deuxième but, ce dimanche face au FC Zurich. Lugano a déboursé environ trois millions de francs pour s’attacher les services du Hondurien, en provenance de l’Inter Bogotá, en Colombie. Une somme considérable. Dereck Moncada sait qu’elle implique certaines attentes. «Je suis conscient que les supporters attendent beaucoup de moi en raison du montant du transfert. Mais j’essaie de ne pas voir cela comme une pression. Je travaille dur chaque jour pour donner le meilleur de moi-même.»

Totalement convaincu par Lugano

Dereck Moncada fait partie de ces joueurs capables de susciter l’enthousiasme en quelques actions seulement. Il peut donc sembler surprenant, au premier abord, qu’il ait choisi précisément la Suisse. «Lugano m’offre la plateforme idéale. Ici, je peux découvrir le football européen, continuer à progresser et franchir une nouvelle étape.»

L’entraîneur Mattia Croci-Torti est lui aussi convaincu que cet adolescent, qui compte déjà quatre sélections avec le Honduras, possède un immense potentiel. Le technicien estime toutefois que sa nouvelle recrue dispose encore d’une importante marge de progression, notamment sur le plan tactique. «Parfois, il me regarde encore avec un air un peu perplexe, presque comme un extraterrestre», expliquait l’entraîneur de Lugano après le match d’ouverture de la saison contre Vaduz.

Objectif: la Premier League

Dereck Moncada sourit lorsqu’on lui rapporte cette remarque – et donne lui-même raison à son entraîneur. «Ici, on accorde beaucoup plus d’importance à la tactique. Pour un Latino, ce n’est pas facile au début. Mais je travaille chaque jour pour m’améliorer dans ce domaine.» En dehors du terrain, l’attaquant s’est en revanche déjà bien intégré. «Je sais que cela prend du temps. Mais petit à petit, je me sens de plus en plus à l’aise »

C’est précisément pour cette raison que le Hondurien considère la Super League comme l’endroit idéal pour poursuivre sa progression. Il ne perd toutefois jamais de vue son grand objectif. «Je rêve de jouer un jour en Premier League. Pour quel club, je ne sais pas. Je fais confiance à Dieu pour qu’il me guide sur le bon chemin.»



