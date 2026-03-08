Junior Kadile a inscrit un doublé décisif pour offrir la victoire à Servette face à Zurich. L'ambitieux ailier gauche français apporte déjà toutes ses qualités aux Grenat.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Deux buts. Un au tout début (après 67 secondes) de jeu. Un à la toute fin. Junior Kadile a offert la victoire au Servette FC face à Zurich, samedi au stade de Genève. Ses deux enroulées du pied droit, du coin de la surface adverse, ont permis aux siens de décrocher trois points bien précieux.

Ses deux réussites (superbes), Junior Kadile les a inscrites depuis l’angle de la surface zurichoise, enroulant du pied droit. «C’est un geste que je travaille beaucoup à l’entraînement. Voir le fruit de mon travail, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu’il y a les trois points à la clé», se félicite l’ailier gauche.

Un garçon ambitieux

Le joueur formé au Stade Rennais a apporté toute sa percussion sur l’aile gauche servettienne, dans le 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec. «C’est le poste où je me sens le mieux, celui où j’ai été formé», renseigne Junior Kadile. «C’est un profil qu’on n’avait pas. C’est une menace, un joueur qui pèse tout le temps sur la défense adverse», analyse quant à lui son entraîneur, qui se réjouit de l’avoir dans son effectif.

Arrivé en janvier à Genève (prêt avec option d'achat), Junior Kadile n’a disputé que quatre matches avec les Grenat et s’est déjà montré décisif trois fois (ce doublé, donc, ainsi qu’une passe décisive contre Winterthour). De quoi être le facteur X de la fin de saison grenat? «Seul l’avenir nous le dira, mais j’ai ma petite idée en tête, sourit-il malicieusement. Je suis venu ici avec l’ambition de performer.» Et c’est plutôt bien parti.