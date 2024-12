1/5 Meschack Elia était présent à la reprise de l'entraînement d'YB. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tobias Wedermann

«Mon fils Ethan nous a quittés à l'âge de quatre ans. Une immense douleur s'est emparée de nous, de sa mère Sandra, de ma famille et de moi-même», a écrit la star d'YB Meschack Elia (27 ans) dans une lettre pleine d'émotion publiée sur les réseaux sociaux après le décès de son fils de quatre ans. Après ce drame, survenu dans la deuxième semaine de décembre, l'attaquant s'est immédiatement rendu auprès de sa famille au Congo. Les obsèques ont eu lieu à Kinshasa, en présence des membres de sa famille. Une autre cérémonie a eu lieu vendredi à Lausanne.

Pendant ce temps, le Congolais n'a pas pensé au football, le club lui a donné du temps et lui a laissé le choix de la date de son retour à l'entraînement. Samedi, c'était chose faite. Au début de l'entraînement de reprise, Meschack Elia est de retour sur le terrain au Wankdorf. «J'ai parlé avec lui en privé avant l'entraînement», déclare le nouvel entraîneur d'YB Giorgio Contini lors de sa première apparition à Berne. Personne ne peut imaginer ce que cette situation représente. «C'est quelqu'un de très croyant et il essaie de s'accrocher à certaines valeurs que la foi lui donne».

Tant Giorgio Contini que les cadres Christoph Spycher et Steve von Bergen n'exercent aucune pression en faveur d'un retour: «Nous sommes là pour lui et en contact étroit, nous lui offrons une possibilité de se distraire avec le football et de lui rendre un peu de normalité».Meschack Elia peut décider lui-même comment et s'il veut participer à l'entraînement. «Il a participé à la reprise de l'entraînement et nous verrons ensuite. Nous ne savons pas encore s'il participera au camp d'entraînement à Belek», a précisé Giorgio Contini.