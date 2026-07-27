Carlo Emanuele Frezza

Avec l’AIL Arena, le Tessin s’est offert un véritable bijou. «Nous sommes passés d’une Fiat Panda à une Porsche», résume un responsable du matériel auprès de Blick, en jetant un regard vers l’ancien Stadio Cornaredo, actuellement en cours de démolition après 75 ans d’existence.

«C’est le jour et la nuit», renchérit Anto Grgic, qui fait découvrir en exclusivité son nouveau lieu de travail à Blick. Dans l’ancien Cornaredo, joueurs et membres du staff se retrouvaient régulièrement à l’étroit. Désormais, chacun dispose de son propre espace: entraîneurs, kinésithérapeutes, intendants et joueurs professionnels bénéficient de locaux dédiés.

Tout n’est pas encore en place

Lorsque Blick visite le stade, une véritable effervescence règne au pied des escaliers menant à la pelouse. Les joueurs de Lugano défilent devant l’objectif pour réaliser les photos officielles de la Swiss Football League, qui seront diffusées tout au long de la saison sur les écrans géants du stade ainsi qu’à la télévision lors des buts ou des remplacements.

L’équipe n’a toutefois pas encore totalement pris possession des lieux. Hormis les vestiaires, une grande partie des installations paraît encore flambant neuve et un peu impersonnelle. Mais personne n’en doute: il ne faudra pas longtemps avant que les joueurs et le staff s’y sentent comme chez eux.

Le Tessin doit beaucoup à Joe Mansueto

Si Lugano possède aujourd’hui l’un des stades les plus modernes de Suisse, il le doit avant tout à son propriétaire, Joe Mansueto. Sans le milliardaire américain, l’AIL Arena n’aurait jamais un stade aussi beau.

À l’origine, la Ville de Lugano, propriétaire de l’enceinte qu’elle loue au FC Lugano, envisageait un projet bien plus sobre, essentiellement fonctionnel et largement inspiré de la Stockhorn Arena de Thoune. Les premiers plans remontent à 2012.

Tout a changé après le rachat du club par Joe Mansueto, neuf ans plus tard. L’homme d’affaires américain a injecté 18,4 millions de francs supplémentaires afin d’améliorer le projet dans les moindres détails. Un investissement dont les effets sautent aujourd’hui aux yeux à chaque recoin du stade.

Une capacité revue à la baisse

Sous la direction du CEO Martin Blaser, une équipe réunissant des spécialistes de la construction de stades, de la production télévisuelle, du football et de la restauration a entièrement repensé le concept. L’une des principales conséquences a été la réduction de la capacité de 10'412 à 8'793 places. Le nombre de sièges dans les espaces hospitalité est également passé de 848 à 354. Pour un canton d’environ 350'000 habitants, ce choix apparaît aussi logique que pertinent.

L’ambition, en revanche, n’a jamais changé: bâtir un stade de football compact, haut de gamme et répondant aux exigences de la catégorie 4 de l’UEFA. En théorie, l’AIL Arena pourrait même accueillir une demi-finale de Champions League. Le FC Lugano n’atteindra sans doute jamais ce niveau, mais une chose est sûre: le club évolue désormais dans l’un des stades les plus séduisants et les plus modernes de Suisse.



