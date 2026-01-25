Le retour en grâce de Baltazar Costa à Sion

A l’écart en début de saison après un été conflictuel, Baltazar Costa a su retourner la situation. Redevenu indispensable au FC Sion, le Brésilien s’est imposé par la constance et le jeu.

Bastien Feller Journaliste Blick

Arrivé en Valais en 2018, alors qu’il n’avait que 18 ans, Baltazar Costa est depuis plusieurs années un titulaire régulier au milieu de terrain du FC Sion. Mais cette saison, le numéro huit a franchi un cap. Au point d’être redevenu indiscutable pour Didier Tholot, après un été mouvementé.

Le Brésilien avait en effet manqué les deux premières rencontres de Super League. Et ce en raison d’une grève, née de la volonté de sa part, et de celle de ses agents, de quitter le Valais pour rejoindre un club japonais. Mais le deal ne s’était pas concrétisé et Baltazar avait finalement retrouvé le groupe dirigé par Didier Tholot. Il avait ensuite été titularisé lors de la cinquième journée face à Bâle, en raison de la suspension de Kreshnik Hajrizi et du replacement de Noé Sow en défense centrale. Puis un retour passager sur le banc, avant de retrouver durablement le onze de base à partir de la fin octobre.

«Il est beaucoup plus régulier»

«Je trouve qu’il prend du volume. Il est beaucoup plus régulier. Il perd beaucoup moins de ballons qu’à un moment donné. On a essayé de canaliser ses efforts. Aujourd’hui, il a un rôle prépondérant dans notre équipe», salue l’entraîneur du FC Sion, ajoutant qu’il apporte beaucoup à ses coéquipiers. «C’est quelqu’un qui fait aussi du bien à Ali (ndlr: Kabacalman, milieu et capitaine du FC Sion), qui fait du bien aux autres milieux, parce que c’est un profil plus agressif, plus défensif.»

Samedi face à Lucerne (1-1), le joueur formé à Vila Nova s’est illustré en transperçant la défense adverse d’une superbe passe en profondeur. De quoi permettre à Donat Rrudhani d’égaliser et de signer sa première passe décisive de la saison, après avoir inscrit un but face à Thoune début novembre. Et c’est justement sur le plan offensif que Didier Tholot estime que son numéro huit doit encore passer un palier. «Il manque encore de pouvoir aller percuter un peu vers l’avant et peut-être d’aller mettre une ou deux frappes. Il a la qualité pour ça.»

Bientôt 200 apparitions pour le FC Sion

Du haut des tribunes, il est indéniable que Baltazar, qui compte 194 apparitions sous le maillot sédunois, a changé de dimension. Tant dans le jeu que dans l’attitude. Le milieu de terrain prend par exemple beaucoup moins de cartons qu’auparavant et semble plus posé. «Est-ce que cela a été un travail mental? Je ne sais pas. Mais je pense que par le passé, il a un peu été baladé à tous les postes. Là, il est fixé à un rôle et il est en train d’apprendre. Il apprend vite, d’ailleurs. Il a également la confiance de son équipe et du staff. Ça lui permet d’avoir des repères et de ne pas partir n’importe où.»

«Je l’adore», sourit quant à lui Numa Lavanchy à l’évocation du nom de son coéquipier brésilien, qu'il a côtoyé à 111 reprises sur le terrain. «Pour moi, c’est un joueur complet, qui a été trop vite mis dans une case. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d’évolution, mais il a peut-être pris en maturité et pris conscience du fait qu’il est un joueur complet. Il nous fait vraiment beaucoup de bien.»

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club sédunois, le Brésilien devrait encore avoir de belles choses à vivre du côté de Tourbillon.