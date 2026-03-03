Servette arrache miraculeusement un point à Winterthour

Cinquième match nul de suite pour le Servette FC à Winterthour (1-1). Un point obtenu en fin de match, alors que les Genevois, une nouvelle fois décevants, jouaient à onze contre dix.

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette voulait profiter de cette semaine anglaise pour continuer à regarder devant, mais dès ce mardi, il est certain que son avenir se jouera au niveau de la lutte contre la relégation. La faute à une nouvelle prestation insuffisante, pour ne pas dire plus, des Genevois face à un FC Winterthour qui joue sa survie à chaque rencontre.

Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour voir le SFC repartir battu de la Schützenwiese, comme en novembre dernier (4-2). Les Genevois, auteurs de leur cinquième nul de suite, laissent maintenant l'opportunité à Grasshopper de revenir à trois unités au classement (jeudi, 20h30 contre Bâle).

Nouveau début de match raté du SFC

Comme souvent, avec 14 buts encaissés durant le premier quart d'heure, Servette démarrait mal la rencontre. Andrin Hunziker passait près d'ouvrir la marque après 40 secondes seulement et le déboulé côté droit de Nishan Burkart faisait passer le duo Houboulang Mendes (piston droit) - Marco Burch (aligné dans la défense à trois grenat) pour des juniors. Joël était, lui, dans son match. Heureusement pour Servette.

Car l'international chypriote a eu du boulot en première période. 45 minutes lors desquelles les Zurichois tentaient leur chance à huit reprises, cadrant quatre fois, contre seulement trois frappes côté visiteurs, dont une sur le cadre. Cette dernière, une tête de Marco Burch sur un coup franc de Junior Kadile, était miraculeusement sauvée sur sa ligne par Stefanos Kapino (27e). Sinon? Rien côté servettien. Pas forcément étonnant puisque sept joueurs défensifs jouaient d'entrée.

Winterthour ouvre logiquement la marque

Avec Timothé Cognat et David Douline suspendus, Jocelyn Gourvennec innovait en alignant un milieu de terrain composé de Bradley Mazikou et Gaël Ondoua. Deux joueurs en manque de repères, le premier car latéral, le second puisqu'il avait disputé 14 minutes depuis mi-septembre, qui offraient beaucoup d'espace à Winterthour.

Jocelyn Gourvennec optait toutefois pour repartir avec les mêmes onze joueurs en deuxième période. De son côté, Patrick Rahmen était conforté dans l'idée que son équipe pouvait prendre les trois points et faisait entrer le très solide Roman Buess devant. Son attaquant, bien aidé il faut le dire par Steve Rouiller et Yoan Severin, donnait raison à son coach à la 54e en ne laissant aucune chance à Joël Mall. Dans les minutes qui suivaient, Pajtim Kasami manquait à deux reprises de doubler la mise.

Servette joue 30 minutes à onze contre dix

Menés, les Servettiens devaient réagir. Jocelyn Gourvennec répondait à l'ouverture du score par trois changements: Yoan Severin, blessé, Houboulang Mendes et Jérémy Guillemenot laissaient leur place à Téo Allix, Malek Ishuayed et Samuel Mraz. Servette passait ainsi à quatre derrière et disputait la dernière demi-heure à onze contre dix, après l'expulsion de Mirlind Kryeziu, coupable selon Sandro Schärer d'un geste dangereux sur Samuel Mraz.

Les Servettiens n'en profitaient pas vraiment. Steve Rouiller voyait sa tête manquer largement le cadre (68e), tout comme Junior Kadile quelques minutes plus tard (74e). Le staff genevois décidait alors de lancer son dernier joker, l'attaquant Florian Ayé, à la place du défenseur Marco Burch. Comme son homologue Patrick Rahmen à la pause, Jocelyn Gourvennec voyait son nouvel attaquant marquer quelques minutes après son entrée en jeu, sur un centre de Junior Kadile (79e).

Servette manquait ensuite de prendre l'avantage sur une frappe de Miroslav Stevanovic, sauvée de la poitrine par Remo Arnold (83e). Winterthour ne répondait plus, mais Servette ne parvenait pas à prendre les trois points. Les Genevois lutteront donc pour ne pas descendre. Prochain rendez-vous: samedi à la Praille face à Zurich (18h). Sans sa Tribune Nord.