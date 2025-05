Le retour parfait de Naomi Luyet

Naomi Luyet a pu soulever le trophée de Women's Super League. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En l'espace de quelques minutes, Naomi Luyet a prouvé pourquoi elle méritait le titre de meilleure joueuse de la saison, malgré une absence depuis novembre. La Valaisanne de Young Boys était de retour sur le terrain, elle qui avait été écartée durant de longs mois après sa blessure au bassin. Pas pour un simple match amical, mais pour la finale retour du championnat de Suisse face à Grasshopper. Si le score était de 0-1 pour les Zurichoises lorsqu'elle a fait son apparition sur la pelouse à l'heure de jeu, il était de 2-1 moins de dix minutes plus tard.

Et Naomi Luyet a eu un impact immense sur ce retournement de situation. D'abord car la Saviésanne est à l'origine de l'égalisation – elle qui a tenté une belle frappe de loin repoussée difficilement par la gardienne zurichoise, avant que Athena Kuehn ne pousse au fond (66e). Puis, c'est elle qui a lancé dans la profondeur sa compatriote Malaurie Granges qui, quelques secondes plus tard, s'écroulait dans la surface et obtenait un pénalty (69e). Un retour parfait pour Naomi Luyet, ponctué par un titre au bout du suspense.

«On ne peut pas rêver mieux pour un retour: en finale, à la maison, devant autant de spectateurs et avec une victoire au bout», sourit-elle après la rencontre. Cerise sur le gâteau, Naomi Luyet a transformé son pénalty lors de la séance décisive: «J'en ai tiré un la veille à l'entraînement et je me suis dit: 'On fait la même'.» Une excellente idée.

«C'était vraiment intense»

Là où la performance de la Valaisanne est encore plus impressionnante, c'est que l'entraînement la veille du match était son premier avec l'équipe depuis sa blessure. «La semaine passée encore, on ne savait pas si je pouvais jouer ce match, explique-t-elle. Mais comme la séance de hier s'est bien passée, on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre et qu'autant essayer.»

Naomi Luyet l'avoue toutefois: si cette rencontre n'avait pas pour enjeu le titre, elle aurait sans doute joué «moins longtemps». Surtout que les 30 minutes du temps réglementaires initialement prévues se sont vues doublées par les prolongations. «C'était vraiment intense, souligne-t-elle. Je n'étais plus du tout habituée à ce rythme. Mais dans ma tête, ça allait bien. Je me suis dit que je devais jouer comme d'habitude, sans penser au fait que j'avais été blessée durant des mois.»

Avec l'équipe de Suisse?

Désormais, le but de Naomi Luyet est de «gentiment continuer pour revenir au niveau maximal». Car à l'heure actuelle, la Valaisanne se dit être «à 70%» si elle doit être titulaire lors d'un match.

Le prochain objectif est désormais l'Euro 2025 pour la joueuse de Young Boys. Sous les yeux de sa sélectionneuse Pia Sundhage, elle a sans doute marqué des points grâce à sa performance. «En tout cas, si elle fait appel à moi, je suis prête», martèle Naomi Luyet. L'appel est lancé.