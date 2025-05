La Valaisanne de 19 ans espère être à 100% pour l'Euro. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A peine après avoir reçu son prix, sur la scène du Kultur & Kongresshaus ce lundi soir à Aarau, Naomi Luyet a dit toute sa surprise d'avoir été élue «Golden Player» de la saison. Blessée depuis novembre, la Valaisanne a tout de même eu le temps de marquer huit buts et de réussir cinq passes décisives en onze matches avex YB. Bien assez, visiblement, pour convaincre ses adversaires en Super League de voter pour elle, puisque ce sont les joueuses qui élisent le meilleur onze de la saison, ainsi que la meilleure joueuse.

Quelques minutes après la cérémonie, Blick a retrouvé la sensation de la Nati pour une interview express.

Naomi, tu es surprise, vraiment?

Quand même, oui! Je ne joue pas depuis novembre et ce prix récompense toute la saison... Je n'en ai pas joué la moitié, donc oui, je suis un peu étonnée, je ne m'y attendais pas. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres très bonnes joueuses en Super League, surtout en attaque. En fait, je vais te dire: je ne pensais même pas être dans le onze-type, donc encore moins gagner le titre de meilleure joueuse.

YB est bien représenté, avec trois joueuses dans ce onze, d'ailleurs, dont Iman Beney.

Oui, cela montre qu'on a vraiment une bonne équipe! C'est une grande motivation pour la suite, personnelle et collective.

Tu l'as dit, tu n'as joué que onze matches cette saison, mais tu as tout de même eu le temps de marquer les esprits avec ce but de rêve contre la France, qui a fait le tour de la Suisse. Tu penses que ça a joué dans le vote?

Je pense surtout que c'est le match qui a changé ma carrière! Ce but en particulier a vraiment eu un grand impact, c'est grâce à lui que les gens me reconnaissent de plus en plus.

C'est vrai, on t'en parle beaucoup? A ce point-là?

Ah oui, oui! En général, si les gens me reconnaissent, c'est grâce à ce but. Et oui, on m'en parle encore six mois après.

0:42 Son premier but avec la Nati: Le super talent valaisan Naomi Luyet (18 ans) marque un but de rêve

Où en es-tu physiquement? Te revoit-on bientôt sur le terrain?

Ces dernières semaines, on a beaucoup avancé avec les physios et je suis gentiment de nouveau sur le terrain. On travaille bien, et si tout va bien, si je n'ai pas de nouvelles douleurs, je pourrai de nouveau bientôt jouer.

Pia Sundhage a-t-elle pris contact avec toi durant ta convalescence? Le staff prend de tes nouvelles?

On est toujours un petit peu en échange avec les physios et les médecins de la Nati, surtout. On regarde toujours comment ça se passe, et on ne presse pas les choses. On verra si je suis en forme pour pouvoir participer à un des camps d'entraînement avant l'Euro.

Peut-être même dès le match en France, à la fin du mois?

Je ne sais pas... Ce match arrive vite. On verra comment ça progresse. Ce n'est pas mon premier objectif. Je veux vraiment bien revenir de ma blessure. Il y a trois camps de préparation avant l'Euro, si je peux y participer, ce sera déjà très bien.

Rassure-moi, on te verra sur les terrains suisses en juillet pour l'Euro?

En tout cas, je l'espère bien!

Women's Super League Golden Eleven



Gardienne: Noemi Benz (Zurich)

Défenseures: Larina Baumann (Saint-Gall), Jana Brunner (Saint-Gall), Olivia Wos (Bâle)

Milieux: Vanessa Hoti (Aarau), Qendresa Krasniqi (Basel), Stephanie Waeber (YB), Noemi Ivelj (GC)

Attaquantes: Iman Beney (YB), Naomi Luyet (YB), Imane Saoud (Servette)