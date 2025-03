Numa Lavanchy ne portait pas le brassard de capitaine face à Lugano (archives). Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

En 2025, Numa Lavanchy a succédé à Joël Schmied et a porté à chaque reprise le brassard du capitaine du FC Sion – sauf pour la première sortie de l'année, face à GC, lors de laquelle il était suspendu. Pourtant, après sept rencontres de suite à serrer la main de l'arbitre en début de match, l'arrière droit s'est vu retirer le brassard pour la réception de Lugano ce dimanche.

Une décision qui a surpris plus d'une personne dans les travées de Tourbillon. Était-ce dû aux performances mitigées des Sédunois depuis le début de l'année? Ou un éventuel clash entre le No 14 et son entraîneur? Pas le moins du monde. «Ce n'était pas du tout une punition, désamorce Didier Tholot. Ce n'est pas quelque chose que j'ai supprimé à quelqu'un.»

À lire aussi sur le FC Sion Dans un Tourbillon venteux Le FC Sion décroche un précieux succès face à Lugano

L'entraîneur français a donc préféré donner le capitanat à Ali Kabacalman face à Lugano – lui qui a prolongé son contrat deux jours avant la rencontre. «J'ai voulu mettre un joueur au cœur du jeu, qui est davantage capable de parler à tout le monde et qui est aussi capable d'intervenir plus rapidement avec l'arbitre», explique le technicien.

Numa Lavanchy, un joueur intelligent

L'avantage d'ôter le capitanat à Numa Lavanchy est que, comme le dit lui-même Didier Tholot, le défenseur est «un joueur intelligent». Donc il n'y a pas eu de problème après cette décision. Et le défenseur le prouve par ses propos: «Je n'ai absolument pas besoin du brassard pour être qui je suis sur le terrain, donner le meilleur de moi-même et être un leader sur le terrain», sourit le principal intéressé.

C'est la veille du match que Numa Lavanchy a appris qu'il serait dépossédé face à Lugano. «De toute façon, notre capitaine est Reto Ziegler, rappelle-t-il. J'ai dit au coach que ça ne me changeait pas grand-chose et là, je suis surtout content après la victoire.» Car, pour cette première avec Ali Kabacalman dans le rôle de leader, le FC Sion s'est imposé face à Lugano (2-1).

«J'essaie de faire gaffe avec l'arbitre»

Au-delà de l'envie d'avoir un joueur plus centré sur le terrain, Didier Tholot a aussi voulu que Numa Lavanchy «soit libéré dans son rôle, sans pression». Auteur d'une bonne performance, le latéral n'a en tout cas pas semblé touché par ce changement.

Surtout, il s'est rappelé à juste titre que, selon la règle, il ne pouvait plus aller discuter avec l'arbitre après une décision. «J'essaie de faire gaffe maintenant, même si ce n'est pas facile parfois», rigole-t-il. Preuve que l'ambiance au FC Sion n'est pas un problème après ce changement de capitanat.