Pour Servette, les vacances, c'est dimanche, pas samedi

Jocelyn Gourvennec va revoir ses joueurs une dernière fois dimanche et les libérera officiellement. Pas question d'avoir les valises pour Dubaï, la Sardaigne ou l'Islande dans le coffre déjà ce samedi soir. Servette veut absolument bien terminer la saison au Letzigrund.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette a fait de la septième place un véritable objectif en cette fin de saison et la décision se fera ce samedi, pour le tout dernier match de l'exercice. Lucerne et le SFC sont à égalité de points, avec un but d'avance pour l'équipe de Mario Frick, qui se déplace à Winterthour. Les Grenat ne seront pas très loin de là, au Letzigrund, et le duel à distance fera rage jusqu'à 19h50. Pour le grand club genevois, devoir se battre pour terminer en tête du «groupe des perdants» peut sembler anecdotique, mais terminer en tête viendrait valider les progrès bien réels du SFC depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec et, surtout, depuis le début du printemps.

«On va aborder ce match comme tous les autres, avec l'envie de gagner et de nous imposer. Zurich a du potentiel, des super joueurs et on les connaît bien maintenant. On veut faire un très bon match, gagner, et on verra si Winterthour peut nous aider ou non contre Lucerne», réagit l'entraîneur des Grenat, qui sera privé de Florian Ayé, Miroslav Stevanovic, Téo Allix, Yoan Severin et Timothé Cognat. «Flo a joué pendant trois semaines, presque un mois, en serrant les dents. Mais là, on l'a arrêté pour qu'il se soigne. Mica, lui, devra observer une pause de plusieurs semaines, qui tombe en pleines vacances. Timo est toujours touché au tendon», détaille le Breton, qui verra ses joueurs une dernière fois dimanche.

La fin de la saison, c'est dimanche

«La saison ne finit pas samedi soir après le match, c'est correct. Dimanche, on se voit, on met un terme officiel à la saison, on prend le repas ensemble et à midi, on enchaîne avec une séance de dédicaces et ensuite tout le monde est libéré», confirme-t-il. Bonne nouvelle: les joueurs n'auront donc pas leur sac Vuitton dans le bus, prêt pour le check-in à l'aéroport de Kloten, comme cela peut arriver parfois dans le football professionnel. Et qui a forcément un impact négatif sur la performance. «Je suis plus inquiet à ce niveau en hiver, parce que la trêve est moins longue. Là, en été, c'est moins une problématique. Mais oui, c'est bien de finir dimanche tranquillement.»

Et, bonne nouvelle pour la famille servette, Dylan Bronn a été sélectionné pour participer à la Coupe du monde avec les Aigles de Carthage. «J'ai eu le sélectionneur Sabri Lamouchi au téléphone, j'ai pu l'assurer que Dylan était bien revenu. Il a passé toutes les étapes de sa rééducation et même s'il n'a pas eu de temps de jeu avec nous, il est prêt pour faire la préparation d'avant-Coupe du monde», assure le coach. «On a tout fait pour l'aider depuis sa blessure, avec cet objectif-là en tête.»

Un programme individuel de remise en forme après dix jours «off»

Si les joueurs, mis à part le Tunisien, s'envoleront pour Dubaï, Copacabana, la Sardaigne ou l'Islande, selon leur préférence personnel, ils n'auront droit «qu'à» dix jours de vraie coupure. «Ensuite, ils ont un programme individuel à suivre afin d'arriver prêts à la reprise de l'entraînement. Plus la date approche, plus ils ont un programme athlétique de renforcement, avec un travail de course, de mobilité, articulaire... Avec une séance tous les deux jours au début, puis progressivement plus. Et en pratiquant plusieurs sports différents s'ils le veulent.» Natation, padel, tennis, course sur la plage, basket... «Le champ des possibles est large, mais n'inclut pas le parachutisme, la moto, l'alpinisme ou la plongée», sourit Jocelyn Gourvennec. «Jouer au foot avec ses enfants, par contre, c'est bien!»

Le coach n'est pas inquiet, lui qui sait désormais pouvoir compter sur un groupe avec «une très bonne mentalité», selon ses propres termes. «On devait apprendre à se connaître, c'est normal. On a construit les choses cette saison, c'est monté en puissance petit à petit. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe et du jeu qu'on propose aujourd'hui. On est devenu durs à jouer, on est efficace, on gagne les matchs.» Mais pas question de s'arrêter là. «Je ne veux pas me contenter de ça. J'ai envie qu'on fasse encore mieux, qu'on soit encore meilleurs. Il faut qu'on soit encore plus forts chez nous. Devenir intraitables sur notre terrain, c'est un vrai objectif.»

Les jeunes, plus que jamais la priorité

Pour ce faire, Servette recrutera, mais continuera de développer les jeunes, un engagement ferme de Jocelyn Gourvennec. L'exemple de Thomas Lopes, quatre buts et deux assists sur ses six derniers matches est ainsi particulièrement édifiant: pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que l'on a sous la main, encore faut-il travailler juste. «Thomas n'était pas capable, il y a 4 mois, de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Au plus haut niveau, c'est quand même l'aspect athlétique qui est fondamental au départ. Il y a des paris que l'on tente parfois qui ne réussissent pas complètement, puis d'autres qui réussissent bien. Et Thomas en fait partie», se réjouit Jocelyn Gourvennec, qui ouvre la porte du vestiaire aux jeunes. Mais sans garantie.

Certains sont ainsi apparus et ont moins joué, mais ils ne sont de loin pas exclus du projet pour autant. «La régularité est fondamentale et il y a la question de la concurrence. Malek Ishuayed est victime du repositionnement de Miroslav Stevanovic en dix, par exemple. Mais le but est toujours le même: réussir à faire progresser le jeune, même s'il a un peu moins de temps de jeu. Le travail qu'on fait, c'est le travail de l'ombre avant tout.»