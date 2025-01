«C'était exclu que dans ces conditions, je reste à Bâle»

Benjamin Kololli est de retour au FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En août, Benjamin Kololli affichait ses ambitions. À l'époque joueur du FC Bâle, il disait «vouloir terminer premier avec Xherdan Shaqiri». Quelques mois plus tard, voilà le Vaudois transféré au FC Sion. Là où, si l'on parle de Top 6 à Didier Tholot, il coupe et rappelle que le club ne vise que le maintien pour le moment. Un changement d'objectifs pas trop difficile à vivre? «Non, car les ambitions sont personnelles à chacun, répond Benjamin Kololli. Le coach a raison de parler ainsi car les équipes derrière nous ne sont pas loin. Mon objectif, c'est de rester dans le Top 6 et ensuite, il y aura peut-être de belles choses à faire.» Sans parler de titre, celui qui est originaire du Chablais vise le haut du classement avec son nouveau club.

Mais revenons sur la genèse de ce transfert, un an après le retour en Suisse de l'international kosovar. «On a toujours été en contact avec Benjamin», précise le directeur sportif Barthélémy Constantin. D'ailleurs, les deux hommes se connaissent depuis longtemps. «Il a fini sa formation chez nous et on a donc travaillé ensemble dans les bureaux du club. On faisait nos pauses de midi ensemble», sourit le dirigeant.

Une période dont se souvient aussi Benjamin Kololli. «C'était très important de finir mon apprentissage d'employé de commerce, précise-t-il. Quand le FC Sion est venu frapper à ma porte, c'était la condition.» Une mission réussie. Par contre, le Vaudois n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sur le terrain en Valais, ne disputant que 18 matches en deux saisons. «Je reviens à un endroit où les choses n'ont jamais vraiment commencé, explique-t-il. Ce serait bien si je pouvais écrire une belle histoire ici.»

Un retour dans les Alpes

Surtout que, après 10 ans loin de chez lui, Benjamin Kololli est de retour dans les Alpes. «Je suis super content de revenir, sourit-il. Ça a toujours été difficile car je suis très proche de ma famille et ma femme aussi. Revenir dans la région est un vrai plus.» Un véritable retour, lui qui a passé une année au FC Bâle après deux ans et demi au Japon.

Douze mois dans le club rhénan qui ne se sont, malheureusement pour lui, pas toujours bien passés. Dernièrement, Benjamin Kololli était clairement en manque de temps de jeu, avec 6 apparitions cette saison. «C'était exclu que dans ces conditions, je continue à Bâle, martèle-t-il. Je ne suis pas quelqu'un qui m'endort sur mes lauriers. C'était important de retrouver un endroit où je puisse m'épanouir à nouveau. À Bâle, tout n'a pas toujours été forcément fait de manière correcte.» Pour lui, quitter les bords du Rhin a donc été une obligation.

Un accord rapide

Déjà lors du match de Coupe de Suisse entre les deux clubs début décembre, des discussions informelles ont eu lieu. «On a parlé dans les couloirs avec Pablo (ndlr: Iglesias, directeur du football) et Barth, se souvient Benjamin Kololli. Mais rien n'était fait à ce moment-là.» Finalement, lorsque l'homme originaire de Bex a pu mettre au clair sa situation avec Bâle, le FC Sion est venu le voir.

«Ça s'est fait très vite, développe-t-il. Je n'ai pas longtemps hésité après avoir eu contact avec Barth. On s'est vu deux fois et l'affaire était bouclée.» Un contrat jusqu'en juin 2026 a vu le jour entre les deux partis.

Un apport qui réjouit forcément Didier Tholot. «Benjamin a beaucoup d'expérience et est un joueur polyvalent, analyse l'entraîneur. C'est un profil qu'on n'avait pas encore et c'est un vrai plus par rapport au groupe.» À voir si, avec son nouveau joueur, le coach pourra bientôt mettre derrière lui le sujet du maintien et parler de Top 6.