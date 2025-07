Le FC Bâle, champion en titre, prépare sa nouvelle saison. Daniel Stucki, directeur sportif, évoque les transferts potentiels et la stratégie du club. Entre départs possibles et arrivées ciblées, l'objectif est de maintenir un effectif compétitif.

1/7 Xherdan Shaqiri pourrait-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

Lors de sa première saison à la tête du FC Bâle, le club a réalisé le doublé en remportant le championnat et la Coupe de Suisse. Dès lors, personne ne doute que le directeur sportif Daniel Stucki est l'un des éléments clés du succès de la saison écoulée. Mais comment cet ancien policier compte-t-il rééditer l’exploit? En plein camp d’entraînement à Schruns, en Autriche, il a pris le temps d'échanger avec les journalistes lors d’une table ronde. L'occasion pour lui d’aborder plusieurs thèmes, notamment:

Les départs potentiels

«Je pars du principe qu'il y aura encore un intérêt pour de nombreux joueurs», avance Daniel Stucki. Pour l'instant, aucun mouvement concret n'est à signaler. En ce qui concerne les deux ailiers Bénie Traoré et Philip Otele, l'objectif est clair: les conserver tous les deux. Joueurs et direction envoient des signaux positifs, mais des offres importantes pourraient faire évoluer la situation. «Au moins l'un des deux devrait rester», estime le directeur sportif. En défense, le départ d'Arnau Comas, lui, est déjà acté. La situation d'Anton Kade, en revanche, est plus floue: «Il lui reste un an de contrat, mais il a manifesté son envie de franchir un cap. De notre côté, nous serions prêts à prolonger. Donc, soit il prolonge, soit il part.»

Les convoitises saoudiennes autour de Shaqiri

Les performances de Xherdan Shaqiri pourraient-elles attirer des offres d'Arabie Saoudite? «Je n’en ai pas peur, mais c'est un scénario réaliste», reconnaît Daniel Stucki. Il n’imagine pas de transfert cet été, «mais dans le football d'aujourd’hui, rien n'est jamais à exclure». Pour l’instant, une chose est sûre: Xherdan Shaqiri est très motivé à l'idée de confirmer sa dernière saison et de prouver qu'il reste un joueur de haut niveau.

Les arrivées possibles

Le FC Bâle suit plusieurs profils pour anticiper tous les scénarios. En défense centrale, un renfort est attendu. Parmi les pistes: Loïc Lüthi, du FC Winterthour. «C’est un joueur très intéressant que nous observons de près», confirme Daniel Stucki. Mais le défenseur de 21 ans est encore sous contrat et est actuellement blessé. Même situation pour le Lausannois Alvyn Sanches: «Un joueur talentueux qui, après sa blessure, pourrait franchir un cap chez nous.» L'indemnité de transfert évoquée dans les médias – environ 10 millions de francs – est toutefois jugée irréaliste par le club. De plus, Daniel Stucki n'a pas encore discuté avec le Lausanne-Sport.

Le dossier Metinho, lui, est pour le moins brûlant. «Nous négocions avec Manchester City sur l'indemnité de transfert – ils demandent une somme que nous ne voulons pas payer», explique-t-il. Le joueur brésilien de 22 ans a été prêté par City à Troyes, un autre club du City Football Group. Mais Metinho et son entourage souhaitent rester à Bâle: «Il veut absolument rester ici. Il sait que c'est la meilleure option pour sa progression.»

La profondeur de l’effectif

Entre le championnat, la Coupe Suisse et la Champions League, une triple campagne attend le FC Bâle cette saison. Le club entend donc se renforcer de manière ciblée, uniquement avec des joueurs qui ont le potentiel pour être titulaires. Cette dynamique concerne aussi les jeunes comme Junior Zé, Juan Gauto, Roméo Beney ou Andrin Hunziker. Leur avenir sera tranché après les matchs amicaux et les premières semaines de compétition. L'idée est de ne pas dépasser 25 joueurs dans l’effectif de la première équipe. Des prêts pourraient donc être envisagés. Une chose est certaine pour Daniel Stucki: «Tous ont le niveau Super League.»