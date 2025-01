Murat Yakin veut faire venir l'assistant de Bâle en équipe de Suisse

Le cercle des candidats pour le poste d'entraîneur assistant de l'équipe nationale suisse se réduit de plus en plus. Selon les informations de Blick, outre Stephan Lichtsteiner et Diego Benaglio, Davide Callà fait partie du trio souhaité par Murat Yakin.

1/6 Le trio souhaité pour renforcer le staff de l'équipe nationale de Murat Yakin est connu. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann

Le cercle des candidats à la succession de Giorgio Contini en tant qu'entraîneur assistant du sélectionneur de la Nati Murat Yakin se réduit de plus en plus et se concrétise. Comme Blick l'a rendu public, Murat Yakin et le directeur de la Nati Pierluigi Tami ont rencontré lundi les anciennes stars de l'équipe de Suisse Stephan Lichtsteiner et Diego Benaglio. Selon nos informations, on sait désormais qui doit remplir le troisième profil: Davide Callà, qui faisait déjà partie des favoris l'année dernière aux côtés de Giorgio Contini.

L'actuel assistant du FC Bâle devrait compléter le staff de Yakin avec Stephan Lichtsteiner. L'ex-gardien de but Diego Benaglio devrait faire office de manager d'équipe et de lien. Pierluigi Tami veut présenter cette constellation vendredi au comité central de l'Association suisse de football. Le temps presse: pas seulement parce que Pierluigi Tami avait promis une annonce cette semaine sur la chaîne tessinoise RSI. Lundi, le directeur de la Nati veut partir en vacances, comme il l'a déjà fait début janvier.

Mais les engagements des trois ex-joueurs ne sont pas encore sous toit. Il y a un hic: contrairement à Giorgio Contini, on ne veut pas les engager définitivement, mais seulement sur la base d'un mandat jusqu'à nouvel ordre. C'est particulièrement vrai pour Davide Callà: quittera-t-il un poste fixe au FC Bâle pour n'avoir qu'un mandat au sein de la Nati?

Premier contact entre le FCB et l'ASF

Si le quadragénaire décidait de rejoindre la Nati, le FC Bâle ne mettrait pas de bâtons dans les roues de son estimé adjoint. Un premier contact entre l'ASF et le FCB a déjà eu lieu. Un double rôle de Davide Callà en tant qu'entraîneur adjoint à la Nati et au FC Bâle semble peu probable.

Davide Callà, titulaire et leader d'opinion lors de son premier engagement à Bâle en tant que joueur avec quatre titres de champion, s'est fait une très bonne réputation depuis son entrée dans le business des entraîneurs au FC Winterthour en juillet 2021. Après la promotion avec les Zurichois, le quadragénaire a rejoint le FC Bâle avec son chef de l'époque, Alex Frei – sous Alex Frei, Timo Schultz, Heiko Vogel et actuellement Fabio Celestini, le natif de Winterthour a assisté à 128 matches de Super League.